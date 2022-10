[RUMOR] I Fantastici 4: Adam Driver sarà nel cast in uno dei ruoli principali

Mentre i fan della Marvel continuano a speculare sul cast del film su I Fantastici 4, alcuni nuovi rumor suggerirebbero il coinvolgimento di Adam Driver per uno dei ruoli principali della pellicola. La curiosità verso questo nuovo progetto su I Fantastici 4 è tantissima, al punto che i fan stessi hanno cominciato a pronosticare e selezionare quelli che secondo loro sarebbero gli attori più indicati per i personaggi che tutti conosciamo.

L'indiscrezione proviene direttamente dall'insider Jeff Sneider, come ha riportato anche comicbookmovie.com, che ha riferito di aver sentito il nome di Adam Driver nel cast del nuovo film, forse nel ruolo di Reed Richards (sottolineando che, da quanto sentito, si mira soprattutto a imboccare questa direzione) o in quello del Dottor Destino (Doctor Doom in lingua originale). Una voce del genere non è affatto da sottovalutare, ricordando che Jeff Sneider è stato lo stesso insider che ha rivelato il coinvolgimento di Harrison Ford nel film Captain America: New World Order nei panni del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross ancor prima della sua ufficializzazione.

Per quanto concerne il nuovo film de I Fantastici 4, al momento sappiamo di per certo solo che Matt Shakman è stato confermato come regista della pellicola, con Jeff Kaplan e Ian Springer a lavoro sulla sceneggiatura. Parlando del progetto nel corso di una recente intervista, il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che non si tratterà della classica storia delle origini, confermando che "hanno fissato di raggiungere un livello molto alto" per questo progetto. Vi ricordiamo che al momento il film de I Fantastici 4 è atteso nei cinema per il 2024.