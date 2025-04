I Fantastici 4: Gli Inizi, Joseph Quinn spiega perché Johnny Storm sarà diverso dalle versioni precedenti

A luglio arriverà nei cinema il film I Fantastici 4: Gli Inizi e l'attore Joseph Quinn ha raccontato perché è stato necessario compiere dei cambiamenti in Johnny Storm.

I Fantastici 4: Gli Inizi riporterà sul grande schermo il team degli eroi della Marvel che comprende anche Johnny Storm e il nuovo interprete, Joseph Quinn, ha ora spiegato che ha ritenuto necessario compiere qualche cambiamento.

Nella versione del giovane che diventa la Torcia Umana interpretata da Chris Evans, ad esempio, il personaggio viene ritratto come un playboy.

Una nuova versione di Johnny Storm

Intervistato da Entertainment Weekly, Joseph Quinn ha ora parlato del modo in cui ha interpretato Johnny Storm in I Fantastici 4: Gli Inizi: "È un uomo che si comporta con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente. Io e Kevin Feige stavamo parlando delle precedenti versioni e della situazione in cui siamo ora dal punto di vista culturale".

Gli eroi nel film

L'attore ha proseguito: "Era etichettato come un tipo donnaiolo e spensierato, ma è sexy di questi tempi? Non credo".

I cambiamenti avvenuti nella società hanno quindi portato a qualche modifica nel personaggio: "Questa versione di Johnny è meno insensibile ai sentimenti degli altri e, si spera, c'è una consapevolezza di sé riguardante ciò che porta a quel comportamento legato alla ricerca dell'attenzione".

Il regista Matt Shakman ha inoltre aggiunto che Johnny sarà ritratto come un giovane 'davvero intelligente', ricordando: "Lui è su quella nave spaziale per un motivo e penso che alle volte le persone lo dimentichino nelle storie a fumetti, lui è uno dei più eroici, anche se sta sminuendo il suo eroismo in ogni momento tramite l'umorismo. Lui è il fratello di Sue, il che vuol dire che sono molto simili".

L'importanza del lato umano

Joseph ha inoltre spiegato perché secondo lui il nuovo tassello del MCU avrà successo: "I film di supereroi sono sulle persone. E se siamo coinvolti nelle persone, nei personaggi, nei pericoli e nello spettacolo, allora quello è il motivo per cui le persone vanno nei cinema a vedere i film".