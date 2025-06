Fantastici 4: Gli Inizi, il regista svela come verrà introdotto Galactus

Nuove citazioni hanno rivelato come Galactus, interpretato da Ralph Ineson, verrà introdotto nel film Fantastici 4: Gli Inizi, e sarà assolutamente terrificante. Il film diretto da Matt Shakman non solo introdurrà per la prima volta la Prima Famiglia Marvel nell'MCU, ma affronterà anche il terrificante Galactus, un'enorme entità cosmica nota per viaggiare nello spazio e divorare i corpi planetari che ritiene non più degni di esistere.

Finora, nel marketing, i fan hanno avuto un assaggio di come il titano intergalattico entrerà nel in contatto con il Reed Richards di Pedro Pascal, e del resto del team dei Fantastici Quattro, ma i dettagli su come esattamente il più grande dei cattivi della Marvel sceglierà la Terra come suo prossimo obiettivo rimangono scarsi.

In una recente intervista lo stesso Shakman ha anticipato i dettagli terrificanti su come Galactus verrà introdotto nel film. Il pubblico non sa ancora cosa significherà l'arrivo del villain per il mondo dei 4 eroi, ma la posta in gioco sarà presumibilmente alta, visto che dopotutto è conosciuto come il Divoratore di Mondi.

Matt Shakman svela come Reed Richards incontrerà Galactus

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Parlando nell'ultimo numero di Empire Magazine, Shakman ha rivelato che Reed Richards/Mr. Fantastic scoprirà l'esistenza di Galactus nel film attraverso un pianeta scomparso nel cosmo.

In una sequenza mostrata alla rivista, Pascal indica una serie di mappe stellari olografiche, spiegando: "Questo è Proxima Delphi. Un sistema che un pianeta simile al nostro, che, come potete vedere... ora non c'è più".

Parlando dell'introduzione del colossale personaggio dei fumetti, Shakman ha spiegato che durante tutto il processo di realizzazione del film ha guardato la scala da una prospettiva di tre pollici e da una prospettiva di 30.000 piedi:

"Dirigere qualcosa di questa portata. Lo guardi sempre da una prospettiva di tre pollici e da una prospettiva di 30.000 piedi".

Si è parlato molto di come le tendenze da divoratori di mondi di Galactus influenzeranno la trama del film, con alcuni che ipotizzano se le sue piene capacità verranno mostrate in qualche modo. Beh, sembra che sarà così, almeno nella sua introduzione.

Fantastici Quattro: Gli Inizi segna una svolta significativa per l'MCU, introducendo uno dei team più iconici della Marvel Comics nell'universo cinematografico interconnesso. Il nuovo film vede Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm, Joseph Quinn in quelli di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach in quelli de La Cosa. La pellicola arriverà nelle sale venerdì 25 luglio, dando il via alla Fase Sei della saga sul grande schermo.