Avatar 3: la prima versione durerebbe 9 ore [RUMOR]

Avatar: La Via dell'Acqua è da pochi giorni uscito nelle sale e ha già ottenuto un grande successo al box office con un weekend globale di 435 milioni di dollari. Ovviamente il film rimarrà al cinema ancora a lungo e la speranza del regista James Cameron è quella di ottenere incassi miliardari in modo da dare il via libera agli altri film della saga.

Al momento Avatar 3 dovrebbe uscire il 20 dicembre 2024, il montaggio iniziale sarebbe già pronto. Secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, la prima versione del terzo film di Avatar durerebbe 9 ore: "Mi hanno detto che Cameron ha presentato il montaggio di Avatar 3 ai 20th Century Studios e, non sto scherzando, dura ben 9 ore. Sta insistendo nel completare tutti gli effetti speciali in modo poi da rimaneggiarlo".

Ovviamente appare molto improbabile che il montaggio finale sarà questo dal momento che la Disney era già preoccupata per la durata di Avatar 2, ovvero 3 ore e 12 minuti. "La storia è molto complessa ed è al servizio dei personaggi, non stai seguendo un mucchio di trame parallele che ti permettono di tagliare molte sequenze. La cosa più difficile quando si cerca di accorciare un film è aggrapparsi alle cose che non fanno andare avanti la trama, che sono belle o spaventose o piene di suspence ma fine a se stesse. Dopo averle tolte sentivo che il ritmo era sbagliato, così le abbiamo rimesse" aveva dichiarato Cameron.

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.