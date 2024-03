Alien: Romulus, il regista svela le reazioni, molto diverse, di Ridley Scott e James Cameron

Il regista di Alien: Romulus, fede Alvarez, ha svelato le reazioni diversissime di James Cameron e Ridley Scott al film, che prosegue la saga horror fantascientifica inaugurata da Scott e proseguita da Cameron.

Alien: Romulus, diretto da Fede Alvarez, è il prossimo capitolo della serie Alien e usxcirà ad agosto. Il cast comprende Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn e Aileen Wu.

Locandina di Alien: Romulus

Parlando con l'Hollywood Reporter, Fede Alvarez ha rivelato come hanno reagito i due maestro capostipiti del franchise alla visione del nuovo capitolo. Secondo Alvarez, Ridley Scott ha amato il film e ha parlato con lui per un'ora di quanto gli fosse piaciuto. Durante tutto il processo, Alvarez aveva "discusso la sceneggiatura con lui", ma anche con James Cameron, che avrebbe letteralmente adorato la pellicola, anche la sua visione sullo durante lo sviluppo della sceneggiatura era molto diversa da quella di Ridley Scott.

"Per quanto faccia soggezione, questa è la parte migliore di poter lavorare su qualcosa del genere. Per tutti noi e qualunque cosa facciamo, il sogno è sederci con i maestri del nostro mestiere e conversare su ciò che facciamo e imparare come farlo meglio" ha spiegato Fede Alvarez. "E il processo di realizzazione di questo film mi ha sicuramente donato quell'esperienza con Ridley. A livello di storia, prima gli abbiamo detto cosa avevo intenzione di fare e poi, quando l'ha letta, ho discusso la sceneggiatura con lui. E più tardi, quando ha visto il film, ho discusso con lui della mia parte. Quindi considero ognuno di quei momenti e conversazioni creative con Ridley un momento culminante della mia carriera e della mia vita".

Il regista ha poi proseguito: "Anche James Cameron è una persona che ho incontrato nel corso degli anni e quando ha saputo che lo stavo facendo, abbiamo iniziato a parlarne. Quindi ho avuto quella conversazione con lui anche a livello di sceneggiatura. Ora ha visto il film e gli è piaciuto molto. È affascinante anche perché le note e i commenti di Cameron e Scott sono completamente diversi. Non ripeterebbero una nota. Qualunque cosa abbia detto Ridley, Cameron ha detto qualcosa di diverso. Erano tutti commenti, appunti e pensieri super intelligenti sul film e sulla sua realizzazione, ma entrambi hanno approcci completamente diversi. Quindi la parte fantastica di poter realizzare questo film è avere la possibilità di lavorare con loro".

Cosa ci aspetta in Alien: Romulus

Il teaser trailer di Alien: Romulus uscito ieri anticipa l'atmosfera cupa e l'alato tasso di tensione che domina il film.

Al centro della storia troviamo un gruppo di giovani colonizzatori nello spazio che si ritrovano ad affrontare la più terrificante forma di vita nell'universo. La storia è ambientata durante i 57 anni che dividono il primo Alien dal sequel Aliens - Scontro finale. Gli eventi si svolgeranno, infatti, 20 anni dopo il primo capitolo della saga e Alvarez ha assicurato che non ci saranno interferenze nella storia portata sul grande schermo da Ridley Scott e James Cameron, a cui ha mostrato il lungometraggio.