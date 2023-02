Guillermo del Toro sarà sceneggiatore e regista del film animato Il Gigante sepolto, dal libro di Kazuo Ishigu

Guillermo del Toro collaborerà nuovamente con Netflix per adattare il romanzo Il Gigante Sepolto, scritto da Kazuo Ishiguro, in un film animato.

Guillermo del Toro ha trovato il suo prossimo progetto: un film animato tratto dal romanzo fantasy Il gigante sepolto scritto da Kazuo Ishiguro.

Il lungometraggio, come accaduto con Pinocchio, sarà realizzato per la piattaforma di streaming Netflix.

Al centro della storia raccontata in Il gigante sepolto c'è un'anziana coppia britannica, Axl e Beatrice, che vive in una versione alternativa dell'Inghilterra post regno di Artù in cui nessuno è in grado di mantenere a lungo i propri ricordi. I due lasciano la propria misera comunità per intraprendere un viaggio alla ricerca del loro figlio scomparso e dimenticato.

Guillermo del Toro sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Dennis Kelly (Matilda il Musical), e sarà coinvolto anche come regista e produttore del film.

ShadowMachine, che ha realizzato l'animazione in stop motion di Pinocchio, è coinvolta anche in questo caso nella realizzazione del progetto.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

Scott Stuber, a capo di Netflix, ha dichiarato: "Guillermo del Toro è un filmmaker visionario e un maestro della sua arte. Non potremmo essere più orgogliosi nei riconoscimenti prestigiosi ottenuti dal suo Pinocchio e siamo felici di continuare la nostra partnership creativa mentre sviluppa il suo prossimo progetto con Netflix".

Del Toro ha aggiunto: "Il Gigante Sepolto continua la mia partnership nel settore dell'animazione con Netflix e il nostro uso della stop-motion come mezzo per raccontare storie complesse e costruire mondi senza limiti. Dirigere questa sceneggiatura che io e Dennis Kelly stiamo adattando dal romanzo, profondo e immaginativo di Kazuo Ishiguro, è un grande onore e una responsabilità ancora più grande".