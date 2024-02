Frankenstein di Guillermo del Toro: al via le riprese, cosa sappiamo finora

Guillermo del Toro si è recato nell'estremo nord per girare il suo Frankenstein, appena entrato in produzione.

Frankenstein di Guillermo del Toro sta per diventare realtà. Il regista ha annunciato l'inizio delle riprese del film con un selfie in mezzo a un campo innevato, una delle location previste per il nuovo adattamento del classico di Mary Shelley.

Frankenstein è un progetto della passione che Guillermo del Toro prova a realizzare da anni e finalmente si sono create le condizioni giuste per realizzare l'adattamento secondo il suo gusto visionario. Jacob Elordi ha recentemente sostituito Andrew Garfield nel ruolo del mostro, affiancando Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz che vanno a comporre il cast di questa avventura gotica. Oscar Isaac interpreterà lo stesso Dottor Victor Frankenstein, uno scienziato che prova a superare i confini tra la vita e la morte con i suoi esperimenti non convenzionali. Il resto dei personaggi del film non è stato ancora rivelato, ma a giudicare dai luoghi gelidi che il regista ha visitato durante il location scouting, sembra che la storia del Dottor Frankenstein e della sua creatura sarà ambientata in un luogo lontano e misterioso.

Un adattamento personale dopo Pinocchio

Guillermo del Toro ha scritto la nuova versione di Frankenstein, basandosi sulla storia classica creata da Mary Shelley. Tenendo conto di come le opere del cineasta messicano tendono a guardare ai mostri e alle creature misteriose attraverso una prospettiva umana, è possibile che anche la sua versione del mostro di Frankenstein avrà un taglio personale.

Come nel caso di Pinocchio, anche Frankenstein sarà prodotto da Netflix quindi sarà un'opera rivolta esclusivamente allo streaming che non uscirà prima della fine del 2025. Possibile anche un'uscita limitata nei cinema in vista della futura stagione dei premi, visto che Pinocchio si è portato a casa un Oscar per il miglior film d'animazione nel 2023.

Come ha rivelato il regista a Collider: "Sono 50 anni che sogno di fare questo film, fin da quando ho visto il primo Frankenstein. Ho avuto un'epifania, ma è un film che richiede grande maturità e mezzi, 10 anni fa non avrei potuto farlo. ora sono abbastanza coraggioso o abbastanza pazzo da provarci."