The Fantastic Four: al comic-con di New York svelata l'immagine di H.E.R.B.I.E

Durante il Comic-Con di New York sono state svelate alcune immagini di The Fantastic Four che ritraggono H.E.R.B.I.E. ed altre novità

Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e prima che i panel prendano il via i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murales che mette in risalto diversi eroi e cattivi del MCU che vedremo prossimamente.

Sebbene sia apparso brevemente nel trailer trapelato, lo striscione ci offre un primo sguardo vero e proprio a H.E.R.B.I.E., il robot de I Fantastici Quattro: Primi passi. Abbiamo anche la migliore visione di Hulk Rosso (Harrison Ford) da Captain America: Brave New World, una sagoma di alcuni dei Thunderbolts e altro ancora.

Fantastici 4 ed altre novità svelate dalle immagini dal Comic-Con di New York

Il cast di The Fantastic 4

Non sappiamo ancora chi darà la voce a H.E.R.B.I.E., ma si ipotizza che possa essere Natasha Lyonne, il cui ruolo nel prossimo reboot non è ancora stato confermato, anche se è più probabile che interpreti Alicia Masters.

Qui il banner completo insieme ad alcune foto ravvicinate di H.E.R.B.I.E. e Red Hulk.

New Marvel logo with Fantastic Four, Red Hulk, Thunderbolts*, and more on it at NYCC! pic.twitter.com/cpGdfpKiJd — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) October 17, 2024

Here's an exclusive new look at H.E.R.B.I.E. from THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS!



Full photo of Marvel's new #NYCC mural: https://t.co/Qf8oW5gXqZ pic.twitter.com/XLLfHT0pXJ — MCU - The Direct (@MCU_Direct) October 17, 2024

Il cast di The Fantastic Four: First Step comprenderà, Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us), interpreterà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning), interpreterà Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One), "fiammeggerà" nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear), interpreterà Ben Grimm, alias la Cosa.

Julia Garner debutterà nel ruolo della versione Shala-Bal di Silver Surfer, mentre Galactus è stato confermato come villain principale. Sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, Game of Thrones). Anche Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne sono stati scritturati in ruoli non rivelati.

Kevin Feige ha recentemente confermato che il film si svolgerà in un universo alternativo, ma sappiamo che la Prima Famiglia Marvel apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quindi non ci sorprenderebbe se alla fine di questo film entrassero nella linea temporale principale del MCU. Le riprese sono in corso e alcune foto del set hanno iniziato a comparire online. Matt Shakman dirige I Fantastici Quattro: First Steps, che arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.