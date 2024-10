Fantatic Four, il compositore approva gli effetti pratici: "Non c'era nessun green screen sul set"

Ora che le riprese del reboot dei Fantastici Quattro nel MCU sono in corso, possiamo cominciare a immaginare cosa aspettarci del nuovo film sulla prima Famiglia Marvel. Una nuova anticipazione arriva per gentile concessione del compositore Michael Giacchino.

Nel corso di una nuova intervista, Giacchino ha raccontato di aver visitato il set di The Fantastic Four: First Steps dove ha notato l'assenza di green screen: "Sono stato sul set per una settimana", ha spiegato. "È stata una cosa incredibile vedere set veri e propri dappertutto. Non c'era il Volume né dei green screen. C'erano solo bellissimi set pratici. Stanno facendo un lavoro incredibile e gli attori sono tutti fantastici".

Dopo il concept trailer mostrato al Comic-Con di San Diego, che svelava una ambientazione retrò del nuovo film, le rivelazioni di Giacchino non dovrebbero essere una sorpresa. Ma è molto eccitante sapere che la Marvel si sta allontanando da un'impostazione incentrata sulla CGI con il prossimo adattamento.

Le ispirazioni dietro le nuove musiche del reboot

Giacchino ha anche condiviso un po' di informazioni sulla realizzazione del nuovo tema dei Fantastici Quattro e sul lavoro svolto per realizzarlo. "L'ispirazione per me è stata un misto di Tomorrowland, ciò che rappresenta, la parata Electric Lights di Disneyland, l'incredibile lavoro di sintetizzazione che è stato fatto, e poi il film Uomini veri. Per me i Fantastici Quattro erano tutte queste cose, e dovevano avere un senso di speranza e ottimismo in un modo che francamente nessun altro film Marvel ha ancora fatto".

The Fantastic Four: First Steps interromperà una macabra tradizione Marvel

Il compositore ha aggiunto poi che il tema del film dovrebbe essere "la storia di una famiglia che si scontra con qualcosa di molto difficile". È certamente un'allusione intrigante, e sappiamo esattamente chi sarà il villain: Galactus. Ralph Ineson è stato scritturato per il ruolo del nuovo grande cattivo e dovrà vedersela con la Prima Famiglia Marvel, interpretata da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

Nelle ultime ore è arrivata una prima occhiata alla Torcia Umana di Quinn, con il reboot che ha una data d'uscita fissata al 25 luglio 2025 nelle sale di tutto il mondo.