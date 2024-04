The Fantastic 4: l'ingaggio di Julia Garner come Silver Surfer conferma una teoria dei fan?

La conferma dell'ingaggio di Julia Garner come nuovo Silver Surfer nel reboot di The Fantastic 4 potrebbe aver corroborato una persistente teoria dei fan.

Secondo quanto riportato, Matt Shakman avrebbe scelto Julia Garner per il ruolo del classico villain, dando apparentemente peso alla crescente convinzione di alcuni fan che il nuovo film sarà ambientato in una versione alternativa del MCU.

La Garner, nota soprattutto per il suo ruolo di Ruth in Ozark, interpreterà Shalla-Bal, introdotta per la prima volta come amante di Norrin Radd in Silver Surfer #1. Tuttavia, la notizia riportata da Deadline indica che l'attrice interpreterà una versione alternativa di Silver Surfer, il ché potrebbe suggerire si tratti della versione di Terra-X, una delle più importanti realtà alternative della Marvel.

Shalla-Bal

Sebbene i dettagli sulla trama di The Fantastic 4 rimangano per il momento segreti, l'indiscrezione sul casting suggerisce che la Garner interpreterà una versione di Shalla-Bal che fungerà da araldo di Galactus insieme a Silver Surfer, mettendo al centro la realtà alternativa della Marvel rispetto alla sua continuità principale.

La Garner si è unita a un cast che comprende già Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn nei panni della famiglia più famosa della Marvel. I fan hanno ipotizzato che il film sarà ambientato negli anni '60, basandosi su una prima immagine promozionale in cui la Cosa legge un famoso numero della rivista Life.

La Marvel sta cercando di reboottare i Fantastici Quattro, che sono tornati nel listino cinematografico della Marvel dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Il film precedente, I fantastici Quattro e Silver Surfer, presentava il Silver Surfer più tradizionale di quello che la Marvel svelerà nel prossimo reboot.

Per sapere cosa effettivamente accadrà nella pellicola e quale ruolo avrà il personaggio di Julia Garner all'interno del MCU non ci resta che attendere la data d'uscita di The Fantastic 4, fissata per il 25 luglio 2025.