Fantastic Four: ecco il logo ufficiale del film Marvel

La First Family Marvel ha un logo color ghiaccio, ma non ha ancora una data di uscita certa, Fantastic Four potrebbe arrivare al cinema a fine 2023 o addirittura nel 2024.

In una serie di anticipazioni sui nuovi lungometraggi Marvel Studios in arrivo, la compagnia ha offerto al pubblico un primo sguardo al logo di Fantastic Four. Il film sulla "prima famiglia Marvel" non ha ancora una data di uscita certa, ma potrebbe uscire a fine 2023 o addirittura più avanti.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Nell'anticipazione video di Marvel si annuncia che Fantastic Four uscirà dopo Guardians of the Galaxy Vol. 3, la cui release è fissata per il 5 maggio 2023. La pellicola sulla Prima Famiglia Marvel potrebbe arrivare dunque nell'autunno 2023 o addirittura nel 2024.

Fantastic Four sarà diretto da Jon Watts, uno dei pochi registi ad aver diretto tre film dell'MCU: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e l'atteso Spider-Man: No Way Home, in uscita a dicembre 2021. Watts, che proviene dall'accordo tra Marvel e Sony per riportare Spider-Man al cinema, stavolta si cimenterà con la prima proprietà interamente Marvel dopo il ritorno della proprietà dei Fantastici Quattro nella casa madre. I precedenti adattamenti del fumetto si sono rivelati piuttosto infelici, quindi su Jon Watts pesa una notevole responsabilità, ma il regista si farà forte del successo della trilogia sull'Uomo Ragno.