Fantastic Four: a Emma Stone e Daveed Diggs offerti i ruoli di Sue Storm e La Cosa?

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider, a Emma Stone sarebbe stata offerta la parte di Sue Storm e a Daveed Diggs quella de La Cosa nel reboot cinematografico dei Fantastici 4 dei Marvel Studios.

Secondo le speculazioni di Sneider, la Marvel avrebbe offerto il ruolo della Donna Invisibile alla Stone già all'inizio dei casting ma le trattative sarebbero saltate per via della richiesta economica dell'attrice, considerata troppo elevata. Tuttavia, se i Marvel Studios non d'essere trovare un'attrice all'altezza, potrebbero riaprire le trattative con la Stone.

Di recente era stato riportato che Adam Driver aveva chiuso l'accordo per interpretare Reed Richards, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Infine, non è chiaro chi potrebbe essere in lizza per il ruolo di Johnny Storm (Paul Mescal avrebbe rifiutato).

Sneider ha aggiunto di aver sentito dire che la Marvel vorrebbe aspettare ad annunciare il cast principale fino al San Diego Comic-Con di luglio.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Matt Shakman dirigerà da una sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma Feige ha confermato che non si tratterà di un'altra storia di origini per il super-team.