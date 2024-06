Fantastic Four, Ebon Moss-Bachrach ammette: "Non ho letto i fumetti da ragazzo"

L'attore Ebon Moss-Bachrach ha svelato il motivo per cui non ha letto le avventure dei Fantastic Four quando era un teenager.

Ebon Moss-Bachrach interpreterà Ben Grimm, ovvero Cosa, nel film Fantastic Four, ma ha ammesso di non aver letto i fumetti dedicati a quel gruppo di supereroi.

L'attore, intervistato da Variety, ha ricordato che quando era un teenager poteva permettersi solo delle letture più economiche rispetto alla Marvel.

La confessione di Ebon Moss-Bachrach

Rispondendo a una domanda sul suo prossimo impegno sul set del MCU, la star di The Bear ha ricordato: "Ero un fan dei fumetti, ma quelli che leggevo quando ero un ragazzino erano prevalentemente i più economici che potevo ottenere dal cesto dei cinque centesimi".

Ebon debutterà nel MCU

Ebon Moss-Bachrach ha quindi ribadito che non aveva letto le avventure dei Fantastic Four: "Mi piaceva Archie, un po' di Richie Richie. Mi piaceva realmente Groo. Ho amato molto Elfquest. Penso che alcune delle mie prime visioni sessuali fossero legate a Elfquest".

L'attore non ha voluto rivelare di cosa parla con i suoi colleghi nella chat di gruppo di chi reciterà nel film Marvel, ma ha ammesso che non riesce ancora a rendersi conto del fatto di essere coinvolto in un progetto così importante: "Ovviamente no, è tutto piuttosto folle".

Fantastic Four: Kevin Feige ha appena confermato in che epoca sarà ambientato il reboot MCU

I dettagli dell'atteso reboot

Nel cast ci sono anche Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby che sarà Sue Storm/la Donna Invisibile, Joseph Quinn che interpreta Johnny Storm/la Torcia Umana, e Julia Garner che è Shalla-Bal/Silver Surfer.

La data di uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

Quinn, recentemente, aveva dichiarato "Finora è stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo un gruppo meraviglioso. Sono molto emozionato. Sono anche un po' nervoso, ovviamente, ma non vedo l'ora di iniziare. La sceneggiatura è fantastica."