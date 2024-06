Fantastic Four: Kevin Feige ha appena confermato in che epoca sarà ambientato il reboot MCU

Non solo in che epoca, ma anche in che realtà del Marvel Cinematic Universe sarà ambientato il reboot

Si era tanto speculato sul tipo di ambientazione di Fantastic Four, il nuovo reboot targato Marvel Studios della prima super famiglia di supereroi, ma adesso c'è la conferma di Kevin Feige.

Nel corso di una nuova intervista, il boss della Marvel ha confermato che il reboot di Fantastic Four sarà effettivamente ambientato negli anni '60, come si era già ampiamente speculato dopo vari indizi di marketing; non solo, Feige ha anche precisato che il film sarà ambientato in una realtà alternativa rispetto a quella principale del Marvel Cinematic Universe.

Queste informazioni dovrebbero rafforzare l'ipotesi che questi universi finora separati entreranno in rotta di collisione nel prossimo film sui Vendicatori, ovvero Avengers: Secret Wars, che dovrebbe vedere il ritorno di parecchi personaggi del MCU.

Tutto quello che sappiamo su Fantastic Four

Matt Shankman ha preso le redini del reboot dedicato alla Prima Famiglia Marvel dopo la rinuncia del collega Jon Watts, che ha diretto l'ultima trilogia di Spider-Man. La sceneggiatura che utilizzerà è firmata da Eric Pearson, Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

I dettagli della trama sono al momento sconosciuti, ma sappiamo che Pedro Pascal interpreterà Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby sarà Sue Storm Richards/La Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach si calerà nei panni di Ben Grimm/La Cosa, Joseph Quinn in quelli della Torcia Umana e Ralph Ineson in quelli divoratore di pianeti Galactus, con l'attrice di Ozark Julia Garner nei panni del suo araldo, Shalla-Bal Silver Surfer.

Paul Walter Hauser e John Malkovich sono stati scelti per ruoli al momento top secret. "Non posso dire nulla sul personaggio che interpreterò, ma so che fa parte del lessico e della mitologia delle storie dei Fantastici Quattro", ha dichiarato Hauser. "Quindi apprezzo molto il fatto che la Marvel mi abbia dato questa opportunità affidandomi un ruolo che in qualche modo mi permetterà di far parte di quella famiglia. Sono davvero entusiasta di partecipare".

Al momento, Fantastic Four ha una data d'uscita fissata al 25 luglio 2025, giusto qualche settimana dopo il Superman di James Gunn e dei DC Studios.