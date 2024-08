Fantastic Four: in che modo il film potrebbe spianare la strada a Avengers: Secret Wars?

Anche se manca ancora un anno alla sua uscita nelle sale, The Fantastic Four: First Steps è uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe, soprattutto perché darà ai fan qualcosa che desideravano da tempo: l'ingresso nel MCU della Prima Famiglia Marvel.

L'hype verso il film è in continua crescita, con la produzione in corso e i fan che stanno iniziando a ricevere le prime occhiate alla produzione: questa settimana, le foto del set hanno reso i fan entusiasti per la possibilità di vedere una versione della Cosa più fedele ai fumetti.

Inoltre, i fan sono anche entusiasti di come i Fantastici Quattro si inseriranno nel più ampio MCU, specialmente nel corso di alcuni film importanti in uscita dopo la pellicola di Matt Shakman, in particolare Avengers: Secret Wars. Anche se non sappiamo molto della trama di The Fantastic Four: First Steps - e nemmeno su come l'MCU deciderà di affrontare Secret Wars - sappiamo che i Fantastici Quattro faranno parte sia di Avengers: Doomsday che di Avengers: Secret Wars e il film sui Fantastici Quattro potrebbe essere facilmente già ambientato nelle Secret Wars con l'aggiunta di due soli attori: Ioan Gruffudd e Miles Teller.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Una delle cose che già sappiamo del reboot è che si svolge in una versione retrofuturistica degli anni '60, in un mondo diverso da quello in cui vive la maggior parte del resto del MCU. Note le regole del Multiverso, ci sarebbe l'opportunità di far apparire le precedenti incarnazioni di Reed Richards come parte del Consiglio dei Reed - Gruffudd ha interpretato Reed nei film della 20th Century Fox degli anni Duemila, mentre Teller è stato Mr. Fantastic nel fallimentare reboot del 2015 - e non dovrebbe necessariamente trattarsi di qualcosa che abbia un impatto diretto sulla trama del film.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rompe il silenzio sul suo ritorno nel MCU come Dottor Destino

The Fantastic Four: First Steps potrebbe utilizzare le scene post-credits per gettare le basi per i futuri episodi del franchise. Tuttavia, una di queste scene potrebbe introdurre l'idea del Consiglio dei Reed, con il Reed di Pedro Pascal che incontra le versioni di Gruffudd e Teller nella scena. Nei fumetti, il Consiglio Interdimensionale dei Reed è un gruppo composto da varie versioni di Reed Richards provenienti da tutto il multiverso che si riuniscono per "risolvere tutto", anche per affrontare minacce importanti come Galactus e il Dottor Destino.

Potrebbe trattarsi di un buon stratagemma per permettere di introdurre proprio il Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel MCU, in particolare proprio nel film sui Fantastici 4, come in molti stanno suggerendo ormai da parecchie settimane.