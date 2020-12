Fantaghirò torna in TV da stanotte su Italia 1: la programmazione

L'arrivo di Fantaghirò in TV durante le feste natalizie è ormai una tradizione e non fa eccezione il 2020: da stanotte su Italia 1, infatti, l'amata saga fantasy-romantica iniziata nel 1991 torna con tutti i suoi capitoli, anche se in uno slot orario che scontenterà i nostalgici del taglio "a scodella" di Alessandra Martines.

Per esigenze di palinsesto, infatti, Mediaset ha deciso di proporre il rewatch dei 5 film per la TV di notte.

Ecco la programmazione completa:

Fantaghirò: in onda alle 3:40 nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2020

Fantaghirò 2: in onda alle 4:40 nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2020

Fantaghirò 3: in onda alle 4:00 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2020

Fantaghirò 4: in onda alle 4:15 nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2020

Fantaghirò 5: in onda alle 2:15 nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2020

Nonostante gli orari scelti dalla rete Mediaset non siano tra i più ambiti, tuttavia c'è un modo per far rivivere ancora una volta sul piccolo schermo di casa l'amore tra Fantaghirò e Romualdo: la saga fantasy è infatti già interamente visibile in streaming sulla piattaforma MediasetPlay.

Alessandra Manrtinez in Fantaghirò

Creato nel 1991, e ispirato alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, il media franchise di Fantaghirò comprende cinque TV movie, (in origine miniserie mandate in onda in due parti), in onda tra il 1991 e il 1996, e una serie animata, in onda nel 1999.

La storia ruota intorno alle avventure dell'omonima eroina, una principessa ribelle figlia di un sovrano senza eredi maschi. La principessa, che ha il volto di Alessandra Martines, finisce per innamorarsi del giovane Romualdo, re di un regno con cui esiste un'antica ostilità, interpretato da Kim Rossi Stuart, che prenderà parte solo ai primi 3 capitoli. Chi invece resisterà fiera fino alla fine è Brigitte Nielsen nei panni della Strega nera che tenta di contrastare l'amore tra i due giovani.