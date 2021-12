Fantaghirò Natale 2021 in TV: dove vederlo

Ecco dove potete vedere Fantaghirò, miniserie televisiva del 1991 diretta da Lamberto Bava che si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, per festeggiare il Natale 2021.

Fantaghirò torna anche quest'anno per Natale 2021: in occasione dei trent'anni dal debutto della saga sulla principessa guerriera, ecco dove vedere le pellicole riproposte da Mediaset in tarda nottata dal 24 dicembre di quest'anno.

Fantaghirò 1, venerdì 24 dicembre dalle 2:03 su Canale 5

Fantaghirò 2, domenica 26 dicembre dalle 3:41 su Canale 5

Fantaghirò 3, martedì 28 dicembre dalle 2:38 su Canale 5

Fantaghirò 4, giovedì 30 dicembre dall'1:48 su Canale 5

La programmazione parte nella notte di venerdì 24 dicembre su Canale 5 ore 2:03 con il primo episodio e, a seguire, nuove puntate nelle serate successive. Per ogni episodio è prevista una replica, mentre La Meravigliosa Storia di Fantaghirò va in onda domenica 26 dicembre 2021 su La5 dalle 12.20.

Fantaghirò è una miniserie televisiva del 1991 diretta da Lamberto Bava che si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, contenuta nelle Fiabe italiane raccolte da Italo Calvino nonché rielaborazione di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi del 1880.

Fantaghirò narra la storia della figlia di un Re in attesa da anni di un erede maschio a cui affidare l'onore e le sorti del suo popolo. La sua nascita indesiderata e la morte della Regina la segnano per sempre agli occhi del Re, pronto a sacrificarla se una Strega, cosciente del futuro prodigioso della neonata, non la salvasse.