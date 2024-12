Fantaghirò torna in TV anche a Natale 2024, ancora in orari stranissimi: ecco la programmazione

Anche per le vacanze di Natale 2024 Mediaset riporta in TV la saga completa di Fantaghirò: ecco la programmazione completa con canali e orari.

Mediaset ha rinnovato tutta la sua consueta offerta natalizia, e Fantaghirò non fa eccezione. La saga con protagonista Alessandra Martines torna anche durante le vacanze di Natale 2024, anche se ancora una volta si è scelto di mandarla in onda in orari improponibili: a notte inoltrata e poi in replica la mattina presto.

La programmazione 2024 di Fantaghirò

Le cinque miniserie fantasy che compongono il ciclo di Fantaghirò verranno così mandate in onda:

Fantaghirò (la prima serie del 1991): prima parte su Canale 5 alle 3:30 del 23 dicembre, seconda parte alle 3:10 del 24 dicembre

Fantaghirò 2 : su Canale 5 alle 3:00 del 25 dicembre

Fantaghirò 3 : su Canale 5 alle 3:00 del 26 dicembre

Fantaghirò 4 : su Canale 5 alle 3:00 del 27 dicembre

Fantaghirò 5: su Canale 5 alle 3:00 del 30 dicembre

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, inoltre, sempre su Canale 5, sarà trasmesso La meravigliosa storia di Fantaghirò, il film di montaggio ricavato dalle prime tre miniserie dirette da Lamberto Bava, che presenta però un finale diverso rispetto all'opera più nota.

Oltre che nella notte della rete ammiraglia, i vari capitoli di Fantaghirò saranno trasmessi in replica su La5 la mattina successiva, intorno alle 7:30.

Ricordiamo che Fantaghirò è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity tra i contenuti gratuiti.

La storia di Fantaghirò

Ispirato alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, il media franchise di Fantaghirò comprende cinque TV movie, (in origine miniserie mandate in onda in due parti), in onda tra il 1991 e il 1996, e una serie animata, in onda nel 1999.

Chi è Fantaghirò? Un'eroina, una principessa ribelle figlia di un sovrano senza eredi maschi. La principessa, che ha il volto di Alessandra Martines, finisce per innamorarsi del giovane Romualdo, re di un regno con cui esiste un'antica ostilità, interpretato da Kim Rossi Stuart, che prenderà parte solo ai primi 3 capitoli. Resterà invece fino alla fine la rivalità della principessa e della Strega nera, interpretata da Brigitte Nielsen, che tenta di contrastare l'amore della giovane.