Fallout: la seconda stagione arriverà tanto velocemente "quanto umanamente possibile"

Gli autori di Fallout si stanno affrettando per battere il ferro finché è caldo e dare al pubblico di Prime Video nuovi episodi della serie rivelazione.

La seconda stagione di Fallout, serie rivelazione di Prime Video ispirata all'omonima saga di videogame, è in arrivo e lo showrunner Graham Wagner assicura che non dovremo aspettare molto a lungo.

"Stiamo andando il più velocemente possibile e abbiamo già fatto un sacco di lavoro a partire dalla prima stagione", ha detto Wager all'Hollywood Reporter. "Abbiamo set, risorse ed effetti visivi già pronti. Stiamo iniziando a correre in questa stagione. Daremo il massimo per far uscire la seconda stagione tanto velocemente quanto umanamente possibile."

Qui trovate la recensione della prima stagione di Fallout, approdata su Prime Video il 10 aprile e divenuta la seconda serie originale più vista sullo sullo streamer fino ad oggi, subito dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La seconda stagione è stata ordinata appena una settimana dopo l'esplosiva première dello show.

Il sorriso di Ella Purnell in Fallout

Le novità in arrivo nei nuovi episodi

La prima stagione di Fallout, disponibile su Prime Video, è ambientata in Nuova California e vede protagonista Lucy (Ella Purnell) che lascia il Vault per la prima volta alla ricerca del padre rapito (Kyle MacLachlan). Il finale di stagione stabilisce una location ben nota ai videogiocatori per la stagione 2.

"Sono così tante le cose che volevamo fare nella prima stagione che ci siamo detti, 'Sarebbe fantastico, facciamolo nella seconda stagione'", ha aggiunto la co-showrunner Geneva Robertson-Dworet. "Quindi sembra che siamo molto più avanti ed è onestamente emozionante e siamo davvero grati di avere l'opportunità di portare sullo schermo tutti gli ingredienti che non si adattavano alla prima stagione".