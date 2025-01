Fallout: le riprese della seconda stagione posticipate a causa degli incendi in California

Quando era tutto pronto per iniziare, i terribili incendi che stanno imperversando in California hanno bloccato tutto

Le riprese della seconda stagione di Fallout sono state posticipate a causa degli incendi in California.

Basata sull'omonima serie di videogiochi, la serie Prime Video ha debuttato l'anno scorso, riscuotendo un grande successo di pubblico e raccontando il viaggio di Lucy (Ella Purnell) attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici. La seconda stagione di Fallout è stata prontamente confermata dopo il successo della prima stagione e la produzione era già partita a novembre ma a causa della tragedia ha subito una battuta d'arresto.

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della seconda stagione - che erano andate in pausa per le festività - non riprenderanno immediatamente a causa dei terribili incendi.

Fallout: una scena della serie

Quando riprenderanno le riprese di Fallout 2

La produzione avrebbe dovuto riprendere mercoledì a Santa Clarita, ma la data è stata spostata provvisoriamente a venerdì a causa degli incendi che stanno attualmente imperversando in alcune zone della California meridionale. Sembra che ci sia la possibilità di un ulteriore slittamento a seconda della gravità degli incendi, che sono iniziati martedì e si sono diffusi rapidamente a causa di una tempesta di vento nella zona.

Fallout 2, ecco finalmente i primi dettagli sulla Stagione 2

In generale, questo ritardo potrebbe non avere un grande impatto sulla Stagione 2 di Fallout, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente se non si riuscisse a tenere sotto controllo gli incendi. Questi, infatti, hanno colpito zone come Pacific Palisades, Altadena, Pasadena e Sylmar, e almeno 30.000 persone hanno dovuto evacuare l'area, compreso l'attore James Woods. Santa Clarita si trova a nord dell'incendio di Sylmar, ma finora non è stata colpita.

Se il ritardo dovesse durare più di qualche giorno, la data d'uscita, fissata per la metà del 2026 potrebbe subire delle modifiche. Walton Goggins, che interpreta il Ghoul, ha già condiviso un post sui social media a dicembre, confermando di essere tornato sul set, ed è del tutto possibile che altri aggiornamenti sullo stato della serie arriveranno attraverso le pagine social degli attori coinvolti.