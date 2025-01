James Woods e Steve Guttenberg evacuati per il rogo di Pacific Palisades, cancellato l'annuncio dei SAG Awards

Steve Guttenberg, Eugene Levy e James Woods sono tra le celebrità costrette ad abbandonare le proprie dimore di Los Angeles per via di uno spaventoso incendio generatosi tra le foreste di Pacific Palisades intorno alle 10:30 di martedì 7 gennaio 2025. Le fiamme si sono propagate rapidamente per chilometri e chilometri per colpa dei forti venti, come hanno dichiarato i vigili del fuoco di Los Angeles (LAFD).

Eugene Levy ha rivelato al Los Angeles Times di essere rimasto intrappolato nel traffico degli altri residenti in fuga dalle loro abitazioni.

"Il fumo sembrava nero e denso sopra il Temescal Canyon", ha spiegato l'attore 78enne. "Non potevo vedere fiamme, ma il fumo era molto scuro."

James Woods ha comunicato in un post su X che stava fuggendo dalla sua tenuta e ha condiviso un video dell'incendio che si avvicinava alla sua proprietà.

"Se ne vanno", ha scritto la star 77enne. "Spero che tutti escano sani e salvi".

L'attore ha poi pubblicato un video dell'incendio girato dal suo cortile e un altro di una casa vicina in fiamme.

Alle sei di sera (ora locale) Woods ha aggiornato i suoi follower spiegando di non sapere se la sua abitazione fosse stata danneggiata.

"A tutte le persone meravigliose che ci hanno contattato, grazie per essere così preoccupati", ha scritto in un tweet. "Volevo solo informarvi che siamo riusciti a evacuare con successo. Non so in questo momento se la nostra casa è ancora in piedi, ma purtroppo le case sulla nostra stradina no".

Anche Steve Guttenberg, popolare star della saga comica Scuola di polizia e residente dell'area, è intervenuto per aiutare i vicini come ha riferito in un commento a KTLA: "Ci sono persone bloccate lassù. Quindi stiamo cercando di liberare Palisades Drive e sto cercando di arrivare il più avanti possibile per far spostare le auto... Ci sono famiglie lassù, ci sono animali domestici lassù ci sono persone che hanno davvero bisogno di aiuto... Non preoccupatevi delle vostre cose, prendete i vostri cari e andatevene".

Guttemberg ha poi spiegato a Fox News: "Quello che le persone fanno è abbandonare le loro auto, ed è un disastro perché non lasciano le chiavi nelle loro auto. Così i camion dei pompieri non riescono a passare perché si trovano davanti tutte queste auto abbandonate senza possibilità di spostarle. Quindi quello che sto facendo è aiutare a spostare le auto e metterle sulla collina e liberare la strada per i vigili del fuoco."

Cancellato l'annuncio delle candidature ai SAG Awards

A causa del devastante incendio che infuria nell'area di Los Angeles, la Screen Actors Guild ha annullato l'annuncio dal vivo delle nomination per i 31esimi SAG Awards che si sarebbe dovuto tenere presso lo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles. Le nomination verranno invece svelate questa sera alle ore 19:30 tramite un comunicato stampa.

Laa presidente della SAG-AFTRA Fran Drescher avrebbe dovuto aprire la cerimonia condotta da Kristen Bell. Joey King e Cooper Koch dovevano annunciare i candidati e Jane Fonda avrebbe ricevuto un premio alla carriera durante l'evento, la più alta onorificenza conferita dall'organizzazione.

"Per garantire la sicurezza dei nostri presentatori, ospiti e personale, l'annuncio dal vivo delle nomination per i 31esimi SAG Awards è stato annullato a causa degli incendi e delle condizioni di vento avverse a Los Angeles", si legge nella dichiarazione diffusa dalla Screen Actors Guild. "I candidati verranno svelati domani 8 gennaio alle 7:30 PT tramite comunicato stampa e il sito web dei SAG Awards. Non vediamo l'ora di celebrare questi incredibili attori e il loro lavoro durante la cerimonia dei SAG Awards il 23 febbraio. Nel frattempo, esortiamo tutti a stare al sicuro e vi ringraziamo per il vostro continuo supporto".