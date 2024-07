Fallout 2, ecco finalmente i primi dettagli sulla Stagione 2

In occasione delle numerose nomination agli Emmy ottenute da Fallout quest'anno, Prime Video ha provveduto ad aggiornare i fan per quanto riguarda i lavori sulla Stagione 2 della serie tratta dalla saga videoludica.

Dopo il suo debutto in streaming il 10 aprile scorso, Fallout è diventata la seconda serie originale più vista su Prime Video fino ad oggi, subito dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La seconda stagione è stata ordinata appena una settimana dopo l'esplosiva première dello show.

Ad aggiornare tutti i fan in attesa, ci hanno pensato il capo degli Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, e il responsabile del settore televisivo Vernon Sanders. Su queste pagine la recensione della prima stagione di Fallout.

Fallout: una scena della serie

"Dobbiamo dare tutto il merito ai produttori, Jonathan Nolan e Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner e Todd Howard. Non appena abbiamo iniziato a vedere il materiale che ci arrivava, abbiamo capito che si trattava di qualcosa di veramente speciale, irriverente e unico. È così diverso da The Last of Us che non si sa esattamente come andrà a finire", ha dichiarato Sanders.

Fallout 2 vedrà l'arrivo di un iconico antagonista del videogame Fallout: New Vegas

Virando sulla Stagione 2, Salke ha continuato: "Al momento siamo davvero impegnati nel nostro percorso con i nostri amati personaggi. È in arrivo una grande stagione 2". Sanders ha voluto aggiungere: "Siamo stati fortunati perché la visione è sempre stata questa. Penso che siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia, per quanto riguarda la possibilità di vedere al più presto la seconda stagione. Non abbiamo ancora una data di lancio precisa, ma abbiamo già i copioni in mano e credo che i fan della Stagione 1 ameranno davvero la direzione che stiamo prendendo".

Fallout non sarà una serie antologica: "Ho visto che si parlava di un'antologia e in effetti ci sono molte porte che possiamo attraversare, e questo è il bello dell'IP. Ma il nostro impegno è totale e siamo tutti impegnati in questo viaggio con i personaggi che abbiamo conosciuto e amato nella prima stagione", ha concluso Salke.