Fallout: Walton Goggins annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione con una foto dal set

La serie di successo Prime Video, Fallout, sta per tornare sul piccolo schermo. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e, per l'occasione, Walton Goggins ha condiviso una foto che lo ritrae mentre si trasforma nella sala trucco in Cooper Howard, alias il Ghoul. "Di nuovo in sella...", ha scritto l'attore. "È una bella sensazione infilarsi questa pelle. Faccio queste cose per amore di farle". Potete guardare il post di seguito.

Dopo il debutto ad aprile sulla piattaforma Prime Video, la prima stagione di Fallout ha ottenuto 16 nomination ai Primetime Emmy, tra cui quella per miglior serie drammatica.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Fallout?

Fallout si basa sulla popolare serie di videogiochi di Bethesda Game Studios. La prima stagione è ambientata 200 anni dopo la Grande Guerra del 2077, che ha costretto i sopravvissuti della Terra a vivere nel sottosuolo in camere blindate. Lucy MacLean (Ella Purnell) è costretta a lasciare la sua casa, il Vault 33, per trovare il padre rapito in superficie.

Oltre alla Purnell e a Goggins, Fallout è interpretato da Aaron Moten nel ruolo di Maximus, Kyle MacLachlan nel ruolo di Hank MacLean, Moisés Arias nel ruolo di Norm MacLean e Xelia Mendes-Jones nel ruolo di Dane.

Tra i nomi di spicco che si aggiungono alla seconda stagione figura Macaulay Culkin, che interpreterà un "personaggio geniale e folle". Fallout nasce dagli stessi produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con Nolan che ha diretto i primi tre episodi della prima stagione. I produttori esecutivi Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono sceneggiatori e co-showrunner.

Fallout: una scena della stagione 1

Purtroppo la seconda stagione di Fallout non ha ancora una data di uscita. Tuttavia, Wagner promette che il team creativo di Fallout si sta muovendo rapidamente per girare la prossima stagione. "Stiamo procedendo il più velocemente possibile e abbiamo già fatto un sacco", ha detto Wagner a giugno.

"Abbiamo set, risorse, effetti visivi già pronti. Ci stiamo buttando a capofitto in questa stagione . Ci impegneremo al massimo per far uscire la seconda stagione il più velocemente possibile".