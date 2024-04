Fallout batte The Last of Us e Halo e ottiene il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi

La serie Fallout ha battuto la concorrenza di The Last of Us e Halo, ottenendo il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi.

Negli ultimi anni sono state tratte numerose serie tv di successo ispirate a popolari videogiochi e Fallout, secondo i dati di JustWatch, ha ottenuto il miglior debutto battendo due agguerriti concorrenti: The Last of Us e Halo.

I tre progetti hanno comunque degli elementi in comune e le statistiche ne hanno rivelato i punti deboli e di forza.

I dati

Fallout è stata realizzata per Amazon Prime Video, Halo per Paramount, e The Last of Us per HBO (in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e HBO).

Tutte e tre le serie hanno superato il punteggio di 7 per quanto riguarda il rating ottenuto su IMDb, raggiungendo rispettivamente quota 8.6, 7.3 e 8.7.

Fallout, di cui potete leggere la nostra recensione, è però stata, nei giorni del lancio sul mercato internazionale, al numero 1 nelle classifiche di ben 78 nazioni. Alle sue spalle si è piazzata The Last Of Us, al vertice in 58 nazioni diverse. Halo, invece, era prima in classifica in sole 3 nazioni.

I dati di JustWatch fanno riferimento a circa 140 nazioni diverse e tengono in considerazione le attività degli utenti, tra cui i click su un'offerta di una piattaforma di streaming, l'aggiunta di un titolo alla watchlist, e segnare un titolo come "visto".

Lo show prodotto per Prime Video

Nel cast della serie, che ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica, ci sono Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten che ha la parte di Maximus, Walton Goggins nei panni di Il Ghoul e Kyle MacLaughlan nel ruolo del Soprintendente Hank, padre della giovane protagonista.

Tra gli interpreti anche Moisés Arias (Il re di Staten Island), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers - Inseparabili), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).