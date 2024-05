Fallout, la star Ella Purnell protagonista di un horror con scoiattoli killer

Ella Purnell è stata scritturata per un nuovo film horror, The Scurry, che parla di scoiattoli killer.

L'attrice è reduce dal successo di Fallout su Prime Video, dove ha interpretato il personaggio principale di Lucy MacLean ed è nota anche per i suoi ruoli in Kick-Ass 2, Non lasciarmi, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e l'emozionante dramma indipendente Wildlike.

Ella Purnell in una scena di Miss Peregrine

Come detto, Purnell è stata scritturata per l'imminente horror-comedy intitolata The Scurry. Il film è diretto da Criag Roberts e le riprese sono da poco iniziate nel Regno Unito. Il ruolo della Purnell in The Scurry sarà quello di uno dei personaggi principali, un'operatrice del parco che impiega le sue abilità di sopravvivenza per combattere i feroci roditori. True Brit Entertainment è co-produttore e distributore del film.

The Scurry, di cosa si tratta?

La star di Fallout si unisce a un cast che attualmente comprende Rhys Ifans, Antonia Thomas e Paapa Essiedu. Essiedu è noto per aver interpretato un ruolo chiave nella serie I May Destroy You e nel film horror Men di Alex Garland. Ifans è un attore esperto che ha recitato in tutti i generi, da quelli più tradizionali (come Notting Hill e The Amazing Spider-Man) a opere stravaganti come Mr. Nobody.

Una delle scelte più interessanti del team di The Scurry viene dal regista Roberts. Pur avendo già diretto tre film, Roberts ha iniziato come attore. Il suo ruolo di spicco è stato nel film Submarine (2010) di Richard Ayoade, dove ha interpretato un adolescente dall'umorismo alla Wes Anderson. Con The Scurry, Roberts farà il suo debutto nel genere horror.