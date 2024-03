Fallout: Amazon svela i personaggi dello show nei poster della nuova serie

In vista della sua uscita il mese prossimo, Amazon Prime Video ha pubblicato una serie di nuovi poster per l'attesissima serie televisiva di Fallout.

I lavori per l'adattamento televisivo della serie di videogiochi Fallout sono iniziati nel 2020. Da allora, la produzione dello show ha mantenuto il riserbo su tutto, con le riprese che si sono svolte tra il 2022 e il 2023. Ora, a poco più di un mese dall'uscita, Prime Video sta iniziando a intensificare la campagna marketing attorno allo show.

Sui social, Prime Video ha svelato tre nuovi poster di Fallout che presentano tre personaggi dello show. Il primo è incentrato su Lucy, una delle protagoniste principali che emergerà dal Vault 33. Il secondo poster è dedicato a Maximus, che fa parte della Confraternita d'Acciaio. Infine, il misterioso personaggio di Walton Goggins, noto solo come "The Ghoul", è al centro dell'ultimo poster.

Tutti e tre i poster presentano anche altri elementi iconografici della serie Fallout, tra cui Nuka Cola e bobblehead, per citare un paio di richiami.

Per quanto riguarda il motivo per cui questi poster sono stati rivelati solo ora, Prime Video ha dichiarato che si tratta di un modo per celebrare il 3 marzo, che si ricollega allo show per il già citato Vault 33. Oltre a questo, è stato anche annunciato che questa settimana, in concomitanza con il SXSW, arriverà altro materiale promozionale legato alla serie. Uno dei modi in cui questo avverrà è con gli "Holotapes", che Prime Video ha annunciato che appariranno su Instagram nei prossimi giorni.

A questo punto manca circa un mese all'arrivo di Fallout su Prime Video: la serie debutterà il 12 aprile 2024. Nel corso di una recente intervista, Jonathan Nolan ha parlato di Fallout, definendola la cosa più vicina a Batman alla quale abbia lavorato.

Fallout: un mostruoso Walton Goggins nelle prime immagini della serie Prime Video

La prima stagione di Fallout sarà composta da otto episodi in totale, con gli episodi che dovrebbero essere distribuiti settimanalmente. Per il momento Prime Video non ha confermato l'arrivo della seconda stagione (o di quelle successive) di Fallout, ma gli autori della serie hanno già dichiarato di avere in mente piani a lungo termine.