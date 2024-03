Fallout, nuova immagine per la serie Prime Video, gli autori: 'In pratica è Fallout 5'

Nel corso di una nuova intervista, l'autore di Fallout Jonathan Nolan ha svelato alcuni dettagli inediti dell'attesissima serie Prime Video tratta dall'omonimo franchise videoludico.

La serie televisiva di Fallout non sarà un semplice adattamento della serie di videogiochi post-apocalittici. Al contrario, lo show Prime Video - che ha come protagonisti Ella Purnell e Walton Goggins - avrà un proprio spazio canonico nella terra desolata post-nucleare, una scelta libera che ha portato il produttore esecutivo Jonathan Nolan a dire che il progetto è "quasi come se fosse Fallout 5". Su queste pagine trovate il trailer di Fallout.

Jonathan Nolan: "La cosa più vicina a Batman che abbia fatto"

"Fin dalla prima conversazione con Todd [Howard, game director di Fallout 3 e 4 e produttore esecutivo della serie] eravamo entusiasti di poter lavorare a una storia originale", ha dichiarato Nolan a Total Film.

A questo proposito, Nolan ha lanciato anche un sorprendente paragone con un altro famosissimo adattamento a cui ha preso parte in carriera: Batman (Nolan ha lavorato come sceneggiatore per Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno insieme al fratello Christopher Nolan).

"Fallout, nella mia carriera, è più vicino al lavoro che abbiamo fatto nell'adattamento di Batman, dove esistono così tante storie che non c'è una vera e propria versione canonica, quindi sei libero di inventare la tua".

L'autore ha proseguito: "Ognuno dei giochi [Fallout] è una storia a sé stante - città diversa, protagonista distinto - all'interno della stessa mitologia. La nostra serie sta ai giochi come i giochi stanno l'uno all'altro. È quasi come se fossimo Fallout 5. Non voglio sembrare presuntuoso, ma è solo una versione non interattiva".

Fallout, tuttavia, arriva in un panorama televisivo diverso da quello in cui è stato concepito. The Last of Us ha conquistato i cuori del pubblico dopo il suo debutto nel 2023 e, ora, il messaggio è chiaro: gli adattamenti dei videogiochi possono essere qualcosa di più.

"Ora c'è un'aspettativa diversa: 'No, possono davvero essere grandiosi. Ne ho visti di belli'", ha commentato sorridendo il co-showrunner Graham Wagner. "In un modo perverso, vorrei che ci fosse più snobismo, così avremmo potuto essere i primi!".

Di seguito trovate una nuova immagine dello show: