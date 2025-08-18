Fallout 2, Prime Video svela immagini e data d'uscita della nuova stagione: ecco il Ghoul a New Vegas

Lo streamer ha svelato quando vedremo i nuovi episodi della seconda stagione della serie fantascientifica e ci aspettano delle sorprese

Fallout tornerà su Prime Video con la sua seconda stagione a dicembre. La notizia è stata accompagnata da una serie di immagini in anteprima che rivelano l'interpretazione della serie di New Vegas, un'ambientazione importante nei videogiochi.

Lo show è ambientato due secoli dopo l'apocalisse, quando gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a lasciarli per reintegrarsi nella società, dove "rimangono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e altamente violento che li attende", secondo la trama ufficiale.

Ella Purnell interpreta il ruolo della protagonista Lucy, un'ottimista abitante del Vault che è costretta a salire in superficie per salvare suo padre, al fianco di Walton Goggins, che interpreta il Ghoul, un cacciatore di taglie mutato che è sopravvissuto ai 200 anni trascorsi dalla Grande Guerra. Il cast include anche Aaton Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones. Anche Macaulay Culkin si è unito al cast per la seconda stagione.

Fallout 2, Walton Goggins in una scena flashback

Cosa rivelano le nuove immagini di Fallout 2

La seconda stagione di Fallout riprenderà dal finale epico della prima stagione, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso la landa desolata del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

Le immagini mostrano Cooper Howard, interpretato da Walton Goggins, in un flashback anteguerra sulla striscia di New Vegas. Come annunciato, la seconda stagione di Fallout si svolgerà nel territorio di New Vegas, seguendo l'esempio dello sviluppatore di videogiochi Obsidian Entertainment. Nell'immagine vediamo il riflesso del Lucky 38, il resort e casinò di proprietà di Mr. House nel videogioco New Vegas.

Vediamo anche Lucy (Ella Purnell) e il Ghoul (Cooper Howard in versione post-apocalittica) in un paesaggio desolato, Max (Aaron Moten) con un nuovo abito mentre esce con i suoi compagni della Confraternita d'Acciaio, e Hank (il malvagio padre di Lucy) interpretato da Kyle MacLachlan in quella che pensiamo sia una nuova posizione di potere a New Vegas.

Fallout, Ella Purnell e Walton Goggins nei panni del Ghoul

Fallout già confermato per una terza stagione

Prime Video ha annunciato il rinnovo anticipato durante la presentazione dei suoi upfront, a cui erano presenti le star della serie Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, che sono apparse sul palco per rivelare la data di debutto della seconda stagione.

"Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti globali di Prime Video possano approfondire il mondo meravigliosamente surreale e accattivante di Fallout", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile globale della televisione di Amazon MGM Studios. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Fallout.

Fallout 2: Kyle MacLachlan in una scena