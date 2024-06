Fallout 2 vedrà l'arrivo di un iconico antagonista del videogame Fallout: New Vegas

Uno degli showrunner della serie TV Fallout di Prime Video ha confermato che uno dei personaggi più popolari del gioco Fallout: New Vegas avrà un ruolo fondamentale nella seconda stagione.

Al termine della prima stagione di Fallout, è stato chiarito che la seconda stagione si sarebbe svolta nella città di New Vegas. Di conseguenza, molti fan hanno avuto domande (e potenziali preoccupazioni) su come lo show avrebbe incorporato la storia e la lore di New Vegas. Ora si sa che ci sarà almeno un collegamento importante tra la serie e il materiale di partenza attraverso un personaggio.

Parlando con Variety, lo showrunner Graham Wagner ha detto chiaramente che Robert House, altrimenti noto semplicemente come Mr. House, apparirà nella seconda stagione di Fallout.

Il personaggio di Robert House in Fallout

In che modo verrà introdotto Mr. House in Fallout 2?

La prima stagione della serie Fallout presentava in realtà un cameo di House durante uno degli episodi finali. Invece di continuare a fare brevi apparizioni, però, è stato praticamente confermato che Mr. House avrà un ruolo più importante negli eventi della seconda stagione.

Fallout 2 sarà ambientato in un'iconica location del videogame, ma non sarà proprio uguale

"Molti dei nostri personaggi principali sono legati a Las Vegas", ha spiegato Wagner. "Las Vegas nel mondo di Fallout è la città di Robert House. Robert House sarà coinvolto nella seconda stagione".

Forse la domanda più importante riguardo al coinvolgimento di Mr. House nella Stagione 2 di Fallout è dove apparirà nella linea temporale. Senza fare troppi spoiler, House è un personaggio che proviene dall'era prebellica, anche se è ancora vivo durante gli eventi di New Vegas, che si svolgono centinaia di anni dopo. Il suo destino finale è lasciato alla decisione del giocatore in Fallout: New Vegas, il che significa che il modo in cui viene inserito nella serie TV potrebbe canonizzare alcuni aspetti del gioco. D'altra parte, House potrebbe continuare ad apparire solo nei flashback, come nella Stagione 1, il che consentirebbe agli showrunner di non prendere decisioni definitive sui vari finali di New Vegas.