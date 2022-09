Fall: la data di uscita del nuovo survival movie di Scott Mann

Fall, il nuovo vertiginoso survival movie diretto dal regista Scott Mann con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan, arriverà nei cinema il 27 ottobre 2022. Il film segue le vicende di due amiche che si avventurano nell'impresa impossibile di scalare un'altissima torre di trasmissione; ma non tutto va come previsto e le due si ritrovano all'improvviso a lottare per sopravvivere.

La pellicola promette alta tensione, adrenalina e forti emozioni, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso per tutta la sua durata. Con il fiato sospeso è rimasta anche la critica internazionale che ha confermato che il film "è un incubo assurdamente potente, che offre suspense in sala" e ancora, che è "un film che vi farà aggrappare, con tutte le forze, alla vostra poltrona".

La sinossi di Fall recita: "Dopo la morte di Dan (Mason Gooding) durante un'arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l'amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta."

"Ma una volta giunte in cima, le due ragazze si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di riuscire a scendere. Attorno a loro c'è solo il deserto e non c'è modo di chiamare i soccorsi. L'unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro".