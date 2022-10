Fall, clip esclusiva del film di Scott Mann con Grace Caroline Currey e Virginia Gardner

Fall, di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva, è il nuovo film di Scott Man, un survival movie con Grace Caroline Currey e Virginia Gardner. La pellicola arriva al cinema oggi 27 ottobre grazie a Bim Distribuzione.

Nella clip, ricca di adrenalina, che vediamo sopra, Becky è in cima alla torre di trasmissione, Hunter è più giù, la ragazza sta cercando di recuperare uno zaino perso in precedenza. "Non riesco ad arrivarci", urla all'amica che la invita a desistere. Ma Hunter è determinata a portare a termine l'operazione, mettendo a rischio la sua stessa incolumità.

Dalla sinossi di Fall aprrendiamo che, dopo la morte di Dan durante un'arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky e l'amica Hunter decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c'è solo il deserto e non c'è modo di chiamare i soccorsi. L'unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.

Nel cast del film troviamo Grace Caroline Currey, Ginny Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Jasper Cole, Darrell Dennis e Mason Gooding. La regia è di Scott Mann autore anche della scenografia della pellicola.