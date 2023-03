Fall: via libera alla produzione del sequel del terrificante e vertiginoso thriller ad alta quota

Dopo l'enorme successo su Netflix e nel mondo, The Fall si prepara a tornare con un sequel che promette ancor più vertigini che in passato.

Fall, il thriller vertiginoso di Scott Mann, tornerà con un sequel. Il grande e inaspettato successo che questa pellicola ha raccolto su Netflix, a livello internazionale, aumenterà sicuramente le aspettative di tutti quelli che si sono innamorati del film precedente.

Fall: Virginia Gardner, Grace Caroline Currey in una scena del film

Deadline ha recentemente rivelato, in esclusiva, che la storia di Fall proseguirà con un nuovo capitolo. A quanto pare il produttore britannico Tea Shop Productions e Scott Mann stanno confrontando le idee per un secondo film con un solo e unico obiettivo: quello di sconvolgere ancora di più il pubblico con un'altra storia terrificante e ambientata ad altezze elevatissime.

Per chi non lo ricordasse, al centro del primo Fall troviamo due amiche interpretate da Grace Caroline Currey e Virginia Gardner, che restano bloccate, dopo una scalata insieme, su una torre radio nel deserto, a un'altezza di 2000 piedi (per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione).

Realizzato con un budget di 5 milioni di dollari, il film ne ha incassati circa 22, divenendo per un po' una delle pellicole di punta nella top 10 di Netflix. Senza alcun tipo di pubblicità pressante, il successo di Fall è derivato interamente dal passaparola e dal marketing.