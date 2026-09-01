Belen risponde a Corona dopo Falsissimo: “I reati sono reati, si fermasse per i suoi figli”

Dopo la nuova puntata di Falsissimo la showgirl ha risposto alle domande dei follower e ha replicato alle parole dell'ex compagno lasciando intendere di voler tutelare la propria immagine.

La nuova puntata di Falsissimo ha riacceso lo scontro tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Dopo le dichiarazioni dell'ex paparazzo, che ha dedicato ampio spazio alla sua ex compagna, la showgirl ha scelto di intervenire quasi in contemporanea, rispondendo alle domande dei suoi follower e lasciando arrivare una replica molto dura e affidando ai social una replica molto dura.

Nella puntata, Fabrizio Corona ha ripercorso la relazione con Belen Rodriguez, parlando della loro storia, della fine del rapporto e del successivo legame della showgirl con Stefano De Martino. Corona ha inoltre raccontato il periodo in cui, secondo la sua versione, lui e Belen avrebbero cercato di avere un figlio, prima della separazione e della successiva relazione della showgirl con De Martino, dalla quale è nato Santiago.

Ma il passaggio che ha attirato maggiormente l'attenzione è arrivato nella parte finale della puntata, quando Corona ha raccontato un presunto retroscena su Ignazio Moser. Secondo la versione dell'ex paparazzo, Belen gli avrebbe confidato in passato di aver avuto un rapporto con Ignazio Moser, all'epoca legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez. Corona ha inserito questo presunto episodio nella propria ricostruzione dei rapporti tra le sorelle Rodriguez, collegandolo anche alla loro successiva lite.

Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo

Prima della pubblicazione della puntata era inoltre emerso un confronto tra Corona e Belen. L'ex paparazzo aveva mostrato sui social un messaggio mandatogli dalla showgirl, nel quale Belen gli chiedeva di contattarla e minacciava di rivolgersi ai legali. Nella conversazione, successivamente fatta ascoltare da Corona, Belen aveva espresso la propria preoccupazione per quello che sarebbe stato raccontato nella trasmissione, chiedendo all'ex compagno di non parlare dei suoi fatti personali e soprattutto di non coinvolgere i suoi figli.

Belen replica alle dichiarazioni di Fabrizio Corona

È proprio subito dopo la pubblicazione della puntata che è arrivata la reazione di Belen. La showgirl ha risposto alle domande dei follower e ha commentato quanto accaduto, mostrando di non voler lasciare cadere nel silenzio le dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Belen ha ribadito di essere serena, ma allo stesso tempo ha utilizzato parole molto dure nei confronti dell'ex compagno, lasciando intendere che la questione potrebbe avere anche conseguenze sul piano legale. Tra le frasi rivolte ai follower c'è quella destinata a far maggiormente discutere: "Purtroppo i reati sono reati. E quella persona continua imperterrita. Credimi, almeno per i suoi figli si fermasse".

Una dichiarazione che arriva a stretto giro rispetto alla puntata di Falsissimo e che rappresenta una risposta diretta alla continua esposizione pubblica della vicenda. La posizione di Belen appare quindi netta: la showgirl non sembra intenzionata ad accettare passivamente le ricostruzioni diffuse da Corona e ha intenzione di tutelare la propria immagine perchè ritiene che siano stati oltrepassati i limiti.