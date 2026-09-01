Fabrizio Corona su Belen: "La verità sulla lite con Cecilia? Si è scop.ta Ignazio"

Fabrizio Corona torna a parlare di Belen a Falsissimo e racconta la telefonata avvenuta prima della puntata, la fine della loro storia e il presunto retroscena su Ignazio Moser legato a Cecilia.

Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez nella nuova puntata di Falsissimo e racconta la sua versione sulla fine della loro relazione, sulla telefonata ricevuta dalla showgirl prima della puntata e sul presunto retroscena che avrebbe alimentato la lite tra Belen e Cecilia Rodriguez. Al centro del racconto anche Ignazio Moser, che secondo Corona sarebbe stato coinvolto in un episodio raccontatogli dalla stessa Belen.

La nuova stagione di Falsissimo è ripartita ieri sera su YouTube e, come anticipato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona, le nuove puntate saranno dedicate a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo il caso Signorini, che nella scorsa stagione aveva tenuto banco per settimane, Corona ha scelto di ripartire da una figura che conosce molto bene: Belen Rodriguez, sua ex fidanzata.

Già nei giorni precedenti alla pubblicazione della puntata, Corona aveva fatto sapere che la showgirl argentina era al centro del suo racconto. Un'anticipazione che ha spinto Belen a cercare di capire quali sarebbero stati i contenuti della puntata e soprattutto cosa Corona avrebbe raccontato sul suo conto.

Belen Rodriguez

Belen, il messaggio a Corona prima di Falsissimo e la telefonata

Prima della pubblicazione della puntata ci sarebbe stato un confronto tra i due. Corona ha mostrato anche il messaggio che Belen gli ha inviato chiedendogli di contattarla. Nel messaggio la showgirl fa riferimento alla possibilità di rivolgersi ai propri legali, arrivando a scrivere a Corona: "Fabrizio, se non mi chiami, ti denuncio, questa volta non scherzo". Nel testo comparirebbe anche un ultimatum: "Fabrizio Game over", accompagnato dall'avvertimento che sarebbero potute arrivare conseguenze legali.

A quel messaggio è seguita una telefonata tra i due. L'ex paparazzo ha deciso di far ascoltare nella puntata parte della conversazione. Durante la telefonata, Belen ha chiesto a Corona cosa avesse intenzione di raccontare sul suo conto, sottolineando che gli argomenti personali devono rimanere privati.

"Tu conosci come sono fatta, io non merito mezza diffamazione perché sai che non hai motivi di farlo", ha detto la showgirl, per poi aggiungere di non voler essere danneggiata attraverso la divulgazione di fatti personali.

Nel corso della conversazione, Belen ha inoltre fatto riferimento ai propri figli, chiedendo a Corona di non coinvolgerli nel racconto. La telefonata rappresenta quindi uno dei momenti centrali della nuova puntata di Falsissimo e anticipa il tono del lungo racconto che Corona dedica alla sua storia con la showgirl.

La storia tra Corona e Belen, da Stefano De Martino al figlio Santiago

Nel corso della puntata, Fabrizio Corona torna infatti anche sulla relazione avuta con Belen Rodriguez, ripercorrendo alcuni dei momenti più delicati della loro storia. L'ex paparazzo racconta anche il periodo nel quale, secondo la sua versione, lui e Belen avevano cercato di avere un figlio. Corona sostiene poi che la loro relazione è terminata con la scelta della showgirl di stare con Stefano De Martino.

Successivamente Belen e De Martino hanno avuto il figlio Santiago, un passaggio che Corona inserisce nella propria ricostruzione della storia sentimentale della showgirl. Ma è soprattutto nella parte finale della puntata che arriva la rivelazione destinata a far discutere maggiormente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sposi nel 2013

Il presunto retroscena su Cecilia e Ignazio Moser

Corona sostiene infatti che Belen, in passato, gli avrebbe confidato un episodio riguardante Ignazio Moser, all'epoca legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez.

Secondo il racconto dell'ex paparazzo, Belen gli ha chiesto di mantenere il segreto prima di confidargli qualcosa. Corona ricostruisce la scena raccontando che la showgirl gli avrebbe detto: "Gordo ti devo dire una cosa, giurami che non lo dici a nessuno".

A quel punto, sempre secondo la versione raccontata da Corona, Belen gli ha confidato: "Mi sono sco.ata Nacho"", soprannome con cui viene indicato Ignazio Moser. È proprio questo racconto che Corona collega alla lite tra Belen e Cecilia Rodriguez, presentandolo come un possibile elemento alla base dei rapporti difficili tra le due sorelle.