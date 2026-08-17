Belen Rodriguez, il messaggio dopo le voci: “Chi sta al mio fianco deve avere gli attributi"

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo il gossip esploso durante la sua vacanza in Sardegna. A far discutere, questa volta è una risposta a una follower che riaccende i dubbi sulla relazione con Gaetano Fidanzati, il personal trainer dei vip con cui si frequenterebbe da aprile.

"Mi dispiace perché non è facile entrare in questo meccanismo malsano del gossip se non ci sei dentro e non ti interessa farne parte. Ma si tratta sempre di scelte: chi sceglie di stare al mio fianco deve avere gli attributi per capire, ponderare e accettare. Altrimenti con me non puoi stare", ha scritto la showgirl.

Gaetano Fidanzati e Belen

Parole che, arrivate dopo le recenti indiscrezioni, hanno alimentato i sospetti su una possibile crisi con l'attuale compagno Gaetano Fidanzati. La showgirl, però, non parla di rottura e non conferma la fine della relazione: il suo messaggio sembra piuttosto sottolineare quanto sia difficile vivere una storia d'amore sotto i riflettori.

La ricostruzione sulla serata di Belen a Porto Rafael

A precedere la risposta di Belen era stata la ricostruzione di Gabriele Parpiglia nella sua newsletter per abbonati. Il giornalista aveva raccontato di una serata movimentata a Porto Rafael, alla quale la showgirl ha partecipato senza Gaetano Fidanzati, impegnato in quei giorni a Forte dei Marmi con Tony Effe.

La risposta di Belen a una follower

Secondo quanto riportato da Parpiglia, intorno alle 3:27 Belen sarebbe uscita dal locale e sarebbe salita in auto insieme a uno dei ragazzi presenti nel gruppo. Alcuni scatti avrebbero poi alimentato le indiscrezioni su una presunta complicità tra i due.

Proprio dopo questa ricostruzione è arrivata la prima reazione di Belen, che in una storia su Instagram ha contestato il modo in cui sarebbero state presentate le immagini, sostenendo che alcune foto sarebbero state manipolate. "Bravi a tagliare le foto ed escludere il gruppo per far credere cose diverse", ha scritto, ribadendo che le persone presenti con lei sarebbero suoi amici: "I miei amici rimangono tali. E io alle amicizie ci tengo".

La showgirl ha poi utilizzato parole molto dure nei confronti di chi, secondo la sua versione, avrebbe speculato sulla vicenda. Ha parlato di chi vive "per rovinare la serenità degli esseri umani" e per monetizzare, arrivando a definire queste persone "mercenari".