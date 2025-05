Belen Rodriguez e Ignazio Moser: le ragioni della crisi più gravi del previsto, ma non c'entra Damante

Troppe voci e un silenzio che fa rumore: tra Ignazio, Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen qualcosa non torna. E il sospetto che ci sia molto di non detto cresce giorno dopo giorno.

Mentre Cecilia Rodriguez si prepara a diventare mamma per la prima volta, intorno alla sua famiglia ruotano indiscrezioni sempre più fitte. L'assenza di Ignazio Moser dai social aveva fatto scattare l'allarme tra i fan, soprattutto in merito al gelo con Belen. Crisi in corso con Cecilia? Sparizione improvvisa da Milano? Ma la verità, come svelato dal settimanale Chi, è ben diversa e ha radici molto più dolorose.

Ignazio Moser in silenzio per un lutto, nessuna crisi con Cecilia Rodriguez

A chiarire il mistero è stata una fonte vicina all'ex ciclista: Ignazio ha vissuto un lutto profondo, la perdita di un caro amico, che lo ha spinto a prendersi una pausa dai riflettori digitali. "Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore" rivela il magazine.

Niente crisi, quindi, con la sua compagna. Anzi, sembra che Ignazio e Cecilia fossero uniti più che mai in attesa di una conferma importante sulla gravidanza - molto attesa da entrambi - che ora procede senza complicazioni.

Il gelo con Belen: frizioni familiari dietro ai sorrisi?

Belen

Ma il vero mistero riguarda i rapporti tra Ignazio e Belen Rodriguez. I due, un mese fa, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Da quel momento, il gossip si è scatenato: c'è chi ha ipotizzato una lite durante una festa dove Belen avrebbe scherzato troppo con Andrea Damante, DJ della serata. Sempre secondo Chi, però, ci sarebbe qualcosa di ben più grave dietro il gelo tra cognati, qualcosa che al momento è stato volutamente tenuto sotto silenzio.

"Di sicuro Cecilia, in questi anni, ha fatto molto per Belen, si è messa spesso in secondo piano. Arrivata in Italia come "la sorella di...", ha costruito poco alla volta la propria fortuna, ma sempre mettendo al primo posto sua sorella e la famiglia che, poco alla volta, le ha raggiunte in Italia", si legge nel settimanale.

Cecilia Rodriguez: "Non siamo in competizione, ma ci paragonano sempre"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Anche il rapporto tra le due sorelle sembra attraversare un momento delicato. In un recente podcast, registrato prima dell'ondata di rumors, Cecilia Rodriguez ha raccontato il peso del confronto con Belen: "Sono gli altri che ci confrontano, non è bello. Sembra una gara continua, su chi è più brava e bella, ma non è mai stata una cosa cercata da noi, lo fanno altri".

Ha poi aggiunto di non avere intenzione di cantare, ballare e "copiare" tutto quello che fa Belen: "Ho fatto il GF Vip e L'Isola proprio per farmi conoscere per quella che sono come persona singola". Una dichiarazione sincera che, letta oggi, appare come un riflesso delle tensioni sotterranee che agitano il clan Rodriguez.

Secondo Gabriele Parpiglia ci sarebbero "cose gravi" dietro il distacco, ma anche Ignazio Moser ha scelto di non aggiungere dettagli. Per ora, resta il fatto che, nel momento più bello per Cecilia, il clima in famiglia sembra tutt'altro che sereno.