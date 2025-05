F1: lo spettacolare secchiello per i popcorn trasforma gli spettatori in piloti

Il 25 giugno arriverà nelle sale italiane F1 Il Film, il progetto spettacolare ambientato nel mondo della Formula 1 con protagonista Brad Pitt, e all'estero sembra sarà possibile acquistare un incredibile secchiello per i popcorn.

Online Regal ha infatti condiviso l'immagine dell'oggetto da collezione che gli spettatori potranno acquistare prima delle proiezioni negli Stati Uniti, nella speranza che l'iniziativa venga replicata anche in Italia.

L'oggetto da collezione

Il secchiello per i popcorn ideato per F1 riproduce in modo accurato il casco di un pilota e nella parte alta è apribile per poter versare gli snack al suo interno.

Sul lato viene riportato inoltre il nome di Joshua Pearce, il giovane talento al centro della trama.

Il lungometraggio targato Apple Original Films è stato diretto da Joseph Kosinski, coinvolto anche come produttore insieme a Jerry Bruckheimer, il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

La sceneggiatura è invece firmata da Ehren Kruger.

Cosa racconta F1

Nel film si racconterà cosa accade quando Sonny Hayes (Brad Pitt), talento del mondo dell'automobilismo negli anni '90, viene contattato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di Formula 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Sonny diventa quindi l'ultima speranza per salvare la squadra e correrà accanto a Joshua Pearce (Damson Idris), un giovane talento determinato a dettare le sue regole all'interno del team.

Nel cast ci sono anche Kerry Condon, Tobias Menzies, e Kim Bodnia.