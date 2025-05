F1, il regista spiega perché ha scelto Brad Pitt e non Tom Cruise: "Tom ci avrebbe spaventati a morte"

Dopo averlo diretto in Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski è consapevole di quali rischi avrebbe comportato ingaggiare Cruise per F1

E se il film di prossima uscita F1 avesse avuto come protagonista Tom Cruise invece di Brad Pitt? È una domanda che è stata posta di recente al regista Joseph Kosinski e al produttore Jerry Bruckheimer, che hanno iniziato a sviluppare il film di corse con protagonista Pitt mentre erano in fase di post-produzione del blockbuster da 1,4 miliardi di dollari di Cruise Top Gun: Maverick.

"Tom si spinge sempre al limite, ma allo stesso tempo è super capace e molto abile", ha risposto Kosinski. "Entrambi hanno un talento naturale per la guida. Ma sì, forse Tom ci avrebbe spaventato un po' di più".

Kosinski ha reclutato diversi membri della troupe del suo film precedente per per raggiungerlo in F1, e molti di loro erano abituati a lavorare con Cruise nei vari capitoli di Mission: Impossible. Graham Kelly, supervisore di veicoli per le scene d'azione, ha concordato con la valutazione di Kosinski sul casting.

Tom Cruise in F1 si sarebbe spinto oltre il limite

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

"Avremmo avuto un incidente", ha riflettuto Kelly immaginando Cruise protagonista di F1 al posto di Pitt. "Tom si spinge sempre al limite. Intendo dire davvero al limite. Questo mi terrorizza. Voglio dire, ho fatto un sacco di Mission: Impossible con lui ed è l'esperienza più stressante per uno come me che costruisce auto per lui, che fa acrobazie con lui. Invece Brad ascolta e conosce i suoi limiti e credo che sarebbe il primo a dire: 'Sì, non lo farò'".

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

F1 è un po' una chiusura del cerchio per Kosinski. Prima di Top Gun: Maverick, il regista stava sviluppando la sua versione di Ford V Ferrari con Cruise e Pitt come protagonisti. Entrambi gli attori volevano guidare da soli nel film, ma il budget proposto da Kosinski allo studio era troppo alto perché potesse essere realizzato. Alla fine, James Mangold ha diretto il film, intitolato Le Mans '66 - La grande sfida, con Christian Bale e Matt Damon protagonisti e un budget più ridotto.

Cruise è attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con Mission: Impossible - The Final Reckoning, probabile ultimo capitolo del franchise iniziato nel 1996. F1, con Pitt, Javier Bardem, Damson Idris e Kerry Condon, arriverà nelle sale il 25 giugno 2025.