F1, per celebrare l'uscita del film, Funko Pop! crea i suoi vinili dedicati ai grandi campioni

Funko rende omaggio alla Formula 1 con una linea esclusiva di Pop! dedicati alle icone del motorsport. Sullo store ufficiale è possibile trovare figure in vinile di piloti leggendari come Ayrton Senna e star contemporanee come Verstappen e Antonelli.

I campioni della F1 arrivano in vinile con Funko Pop!

Funko ha deciso di piazzare la sua griglia di partenza, lanciando una collezione di Pop! dedicata alla Formula 1 - sport che, da decenni, fa battere il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. Dopo l'ultima grande impresa dedicata alla Formula 1, attraverso il film F1 con Brad Pitt, questo sport si dimostra ancora una volta capace di far breccia nell'immaginario collettivo. Ora anche sugli scaffali degli appassionati, in una versione iconica, stilizzata e irresistibilmente geek.

Basta fare un pit-stop sul sito ufficiale per scoprire i protagonisti di questa nuova linea: dal pluricampione Max Verstappen - ormai simbolo di una nuova era del motorsport - alla promessa azzurra Kimi Antonelli, vera stella nascente del paddock, passando per la leggenda eterna di Ayrton Senna, mito indelebile della velocità e dell'umanità. Il formato è quello che ormai è diventato un linguaggio a sé: testone, occhi sgranati, pose iconiche e dettagli meticolosi.

Ma il significato va oltre l'estetica: racchiudere un pilota in un Funko Pop! significa trasformarlo in simbolo, in racconto da scaffale, in mascotte della propria passione. E non è solo una questione di fandom.In un'epoca in cui anche i "kidult" - gli adulti con spirito da collezionisti nostalgici - cercano oggetti che uniscano forma e mito, il connubio tra automobilismo e figure da esposizione non sorprende, anzi: entusiasma.