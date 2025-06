Brad Pitt e Tom Cruise, l'abbraccio tra le star di Intervista col vampiro alla première di F1

L'abbraccio tra Brad Pitt e Tom Cruise sul red carpet londinese di F1 è il preludio di una nuova collaborazione tra i due divi a 30 di distanza di Intervista col vampiro? Chi lo sa.

Quel che è certo è che Cruise non è mancato di sostenere l'amico e collega alla vigilia dell'uscita della sua nuova fatica, una storia ad alto tasso di ottani ambientata nel mondo delle corse in F1 e diretta da Joseph Koskinski, che ha diretto Tom Cruise in Top Gun: Maverick.

Brad Pitt ha salutato il suo vecchio amico Tom con un abbraccio prima che i due, sorridenti, posassero per le foto di rito. La star di F1, accompagnato dalla fidanzata Ines De Ramone, indossava un completo verde petrolio, vistosi occhiali da sole arancioni, e sfoggiava un taglio cortissimo mentre Cruise indossava un abito grigio scuro e occhiali da sole da aviatore.

Nuova collaborazione in vista per i due divi?

Nel 1994 Tom Cruise e Brad Pitt hanno recitato nell'adattamento cinematografico di Intervista col vampiro di Anne Rice nel ruolo dei vampiri Lestat e Louis. La pellicola diretta da Neil Jordan e interpretata anche da Stephen Rea, Antonio Banderas, Christian Slater e da una giovanissima Kirsten Dunst si è rivelata un enorme successo.

Tom Cruise supporta Brad Pitt alla premiere di F1

Pur essendo l'unica loro collaborazione sul grande schermo, almeno fino a questo momento, Cruise e Pitt hanno diversi collaboratori abituali in comune. F1 è diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, lo stesso team responsabile del successo di Top Gun: Maverick. Parlando di una possibile nuova collaborazione, Brad Pitt si è reso disponibile, chiarendo però di non aver "nessuna intenzione di appendersi a agli aerei".

In F1, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, Brad Pitt si è però prestato a guidare veri bolidi di Formula 1 in pista. Nel film in uscita nei cinema italiani il 25 giugno il divo interpreta Sonny Hayes, un pilota ritiratosi dalle gare da tempo che torna in Formula 1 per addestrare un giovane pilota di talento testa calda.

Come rivela la nostra recensione di F1, la pellicola scritta da Ehren Kruger, è stata realizzata in collaborazione con veri piloti di Formula 1 come il produttore Lewis Hamilton. Nel cast anche Damson Idris, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.