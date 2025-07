F1, dopo il successo del film con Brad Pitt, la Apple è in trattative per trasmettere le gare in esclusiva

Il successo planetario di "F1", film con Brad Pitt, ha spinto Apple ad accelerare verso un traguardo ambizioso: trasmettere in esclusiva i Gran Premi di Formula 1 su Apple TV+. Mentre il contratto con ESPN si avvia alla conclusione, l'azienda con la mela sogna di portare la F1 nelle sue griglie di partenza digitali.

Brad Pitt, Apple e ora la corsa è per i diritti TV della Formula 1

Dietro le quinte rombanti di "F1", non c'è solo la parabola del personaggio Sonny Hayes, ex campione che torna in pista dopo anni di silenzio per salvare una scuderia amica. C'è anche la mano di Apple, produttrice del film da 309 milioni di dollari e pronta a trasformare il successo cinematografico in una scommessa sul futuro dello sport in streaming. Il film diretto da Joseph Kosinski e scritto da Ehren Kruger, ha incassato più di 309 milioni di dollari e ottenuto un Rotten Tomatoes Score dell'83%. Con un cast stellare che include Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies e Javier Bardem, F1 non è solo un blockbuster, ma un trampolino di lancio per una nuova corsa ai diritti sportivi.

Brad Pitt in una scena di F1

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Apple è in trattative avanzate per acquisire i diritti di trasmissione della Formula 1, che al momento è legata a ESPN fino al 2026. Il vento del cambiamento soffia forte, e se l'accordo andasse in porto, i GP potrebbero già approdare su Apple TV+ entro il prossimo anno. Non sarà però una manovra economica: la cifra stimata per accaparrarsi le gare si aggira tra i 120 e i 150 milioni di dollari, contro gli attuali 90 che Liberty Media riceve da ESPN.

La possibilità di vedere le gare su Apple TV+ a 9,99 dollari al mese potrebbe rivelarsi un affare per i fan, considerando che l'attuale servizio F1 TV costa 130 dollari l'anno. Ma resta da capire cosa succederebbe proprio a quest'ultima piattaforma se Apple riuscisse nel sorpasso. E mentre si discute del futuro digitale della F1, dietro le quinte prende forma un'altra ipotesi: un sequel di F1, o addirittura un crossover con Days of Thunder.