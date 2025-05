Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel

Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Le immagini offrono al pubblico uno sguardo diverso sulla nazione che è stata la casa di Black Panther per generazioni. La serie seguirà i guerrieri noti come Hatut Haraze e ora abbiamo anche qualche nuovo dettaglio sul plot generale di questi episodi.

La missione di questi misteriosi personaggi sarà quella di recuperare oggetti di Vibranio nel corso della storia, evitando catastrofi e mantenendo il pericoloso materiale nelle mani del Wakanda. Il loro compito si svilupperà nel corso di decenni. Mentre il mondo si rallegra del potenziale che il Vibranio offre a tutti, gli Hatut Haraze manterranno viva l'eredità della loro casa.

Cosa mostrano le nuove immagini e il cast della serie animata

Eyes of Wakanda: una nuova immagine della serie Marvel

Le immagini di Eyes of Wakanda presentano Noni (Winnie Harlow) e Il Leone (Cress Williams). Il ruolo esatto di questi personaggi nella narrazione della serie sarà rivelato nel corso dell'estate, quando l'attesissimo progetto arriverà su Disney+. La serie mostrerà al pubblico cosa significa appartenere al Wakanda. I film di Black Panther ci hanno dato solo un assaggio del potenziale della nazione, mentre il prossimo show animato si immergerà in profondità nella storia della potente comunità.

Eyes of Wakanda: un duello della serie Marvel

Il cast vocale di Eyes of Wakanda comprende anche Patricia Belcher, Larry Herron e Adam Gold. I ruoli che questi attori interpreteranno non sono ancora stati rivelati. Considerando il successo della prima stagione di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere all'inizio di quest'anno, è facile capire perché Marvel e Disney non si stiano sbilanciando più di tanto su Eyes of Wakanda. Cresce l'attesa per ciò che lo studio ha preparato per il futuro di Marvel Animation. Probabilmente non ci vorrà molto prima che Marvel e Disney lancino un trailer della serie.

Eyes of Wakanda presenterà un lato diverso della nazione che i fan della Marvel conoscono da anni, ma i Marvel Studios non vedono l'ora di tornare sul grande schermo. Letitia Wright tornerà a vestire i panni di Shuri nel prossimo Avengers: Doomsday. Il crossover potrebbe fornire indizi su ciò che sta accadendo in Wakanda dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Inoltre, è in fase di sviluppo un terzo film su Black Panther, che dovrebbe vedere l'esordio di Denzel Washington nel MCU.

Ironheart, una scena dalla serie Marvel Television

Le prossime serie Marvel in arrivo in streaming

Il 2025 è iniziato alla grande con l'uscita di Daredevil: Rinascita, che ha riportato l'Uomo senza Paura all'interno del MCU con un progetto convincente che tornerà già l'anno prossimo con la seconda stagione. Il 24 giugno 2025 sarà invece la volta di Ironheart, serie con protagonista il personaggio di Riri Williams, che però non ha incontrato proprio il favore del pubblico dopo la diffusione del trailer.

I prossimi progetti previsti per il piccolo schermo in casa Marvel Television, oltre alla già menzionata Eyes of Wakanda (6 agosto 2025), sono Marvel Zombies (3 ottobre 2025) e Wonder Man (dicembre 2025). L'anno seguente si aprirà appunto con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita (marzo 2026), mentre probabilmente nel 2026 arriverà Vision, con il ritorno di Paul Bettanty nel ruolo principale di Visione.