Eyes of Wakanda: svelati il cast di doppiatori e il trailer italiano della serie Marvel

Debutterà in streaming l'1° agosto 2025 la nuova serie Disney+ intitolata Eyes of Wakanda, presentata in anteprima al Festival Internazionale dell'Animazione di Annecy. Online è stato ora svelato il cast dei doppiatori in lingua originale e il trailer del progetto, composto da quattro episodi.

Cosa mostra il trailer della serie Marvel

Il trailer italiano di Eyes of Wakanda introduce i protagonisti della storia e regala qualche anticipazione delle spettacolari imprese al centro delle puntate.

I fan della Marvel, grazie alla miniserie, potranno quindi ritornare nel mondo di Black Panther e le prime sequenze svelano anche il coinvolgimento di Iron Fist, in una versione inedita per il MCU in cui il personaggio era stato proposto in live action grazie all'interpretazione di Finn Jones.

Ecco il trailer:

Cosa racconta Eyes of Wakanda

La nuova serie d'azione e avventura, prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le imprese dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia.

In questa avventura in giro per il mondo, gli eroi devono affrontare missioni pericolose per recuperare artefatti di Vibranio dai nemici del Wakanda. Sono gli Hatut Zaraze e questa è la loro storia.

Il cast di doppiatori, nella versione originale, è composto da Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e Anika Noni Rose.

La serie animata è diretta da Todd Harris - che ne è anche l'executive producer - regista, produttore e storyboard artist che ha lavorato ad alcuni dei più grandi franchise cinematografici del mondo, da John Wick al MCU. Nel corso degli anni, Harris è stato uno stretto collaboratore del regista Ryan Coogler, prima come storyboard artist in Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, film che ha aiutato il filmmaker a superare il lutto per la morte di Chadwick Boseman, e poi come illustratore ne I peccatori, prima di dirigere Eyes of Wakanda. Ryan Coogler, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito e Dana Vasquez-Eberhardt sono i produttori esecutivi.