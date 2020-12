Extraction: il finale "ambiguo" spiegato dal regista e dallo sceneggiatore

Il finale ambiguo di Extraction, Tyler Rake nella versione italiana, tratto dall'adattamento cinematografico della graphic novel Ciudad, scritta da Ande Parks, Anthony e Joe Russo ed illustrata da Fernando León González, è stato spiegato dal regista e dallo sceneggiatore del film.

Tyler Rake: Chris Hemsworth e Rudhraksh Jaiswal in una scena del film

Joe Russo, lo sceneggiatore della pellicola, ha spiegato che la figura sfocata che compare in lontananza alla fine del film è fondamentale per giustificare la possibilità di un sequel in futuro: "Rake non è ufficialmente morto e un sequel non è escluso."

A proposito del finale, il regista Sam Hargrave ha dichiarato in un'intervista: "L'abbiamo girato in un modo volutamente ambiguo, se guardi il film e senti che la redenzione di Tyler è stata portata a termine attraverso il sacrificio, allora lo vedi in un certo modo: con il ragazzo che lo onora attraverso una semplice visione."

Tyler Rake: Chris Hemsworth in una scena del film

"Se invece hai amato il personaggio e la sua voglia di sopravvivere è ciò che ti ha appassionato della storia, allora vedrai Tyler Rake in quell'immagine, come se fosse ancora vivo. Spero che la gente sarà soddisfatta del finale, indipendentemente dalla loro opinione a proposito del protagonista." Ha concluso il regista.

Su Rotten Tomatoes Tyler Rake ha un indice di approvazione del 67% sulla base di 209 recensioni, con una valutazione media di 6,14 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Gli incredibili stunt e la performance elettrica di Chris Hemsworth non possono salvare Extraction dall'essere trascinato giù dalla sua inutile violenza".