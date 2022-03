Extraction 2: terminate le riprese del nuovo film su Tyler Rake con Chris Hemsworth (VIDEO)

Chris Hemsworth ha pubblicato un video attraverso il quale ha annunciato che le riprese di Extraction 2 sono ufficialmente terminate: l'attesissimo film di Netflix è il sequel di Tyler Rake, la pellicola del 2020 diretta da Sam Hargrave e tratta dalla graphic novel Ciudad, scritta da Ande Parks, Anthony e Joe Russo ed illustrata da Fernando León González.

Chris Hemsworth: una foto dell'attore mentre si allena

Hemsworth, negli ultimi mesi, ha tenuto i suoi fan aggiornati a proposito dei progressi del film e, proprio per questo motivo, ha pensato che fosse giusto celebrare l'ultima tappa attraverso un post su Instagram. Nel video Chris si rivolge alla troupe, ringraziando tutti i tecnici per il loro duro lavoro.

"Le riprese di Extraction 2 sono terminate! Un altro film di Tyler Rake è andato", ha dichiarato l'attore australiano. "Questo franchise sta diventando davvero epico, e tutto questo è stato possibile solo grazie al sangue, al sudore, alle lacrime e alla passione del nostro incredibile cast e della nostra fantastica crew."

Tyler Rake: Chris Hemsworth in una scena del film

"Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio e speriamo in tanti altri ancora. Non vedi l'ora che possiate vedere questo film! @netflix @samhargrave @therussobrothers #extraction2," ha concluso Chris Hemsworth.