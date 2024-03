Ewan McGregor: 'Il coordinatore di intimità è stato necessario per le scene con mia moglie'

In una recente intervista a Radio Times, Ewan McGregor ha raccontato la sua esperienza di lavoro con la moglie Mary Elizabeth Winstead in Un gentiluomo a Mosca. In particolare, McGregor ha rivelato che lui e Winstead hanno avuto un coordinatore di intimità sul set mentre giravano le scene di sesso per la nuova serie drammatica.

"È comunque necessario, perché si tratta anche della troupe. Ed è strano essere nudi davanti alle persone, è strano essere intimi davanti alla telecamera. Se dovessi fare una scena di ballo, avresti un coreografo. Il coordinatore d'intimità ora è una parte importante del lavoro, perché è un punto di incontro tra il regista e gli attori", ha detto McGregor.

Per l'attore di Trainspotting, è anche fondamentale che le produzioni assumano dei coordinatori dell'intimità, perché in passato un giovane attore - di età simile a quella di sua figlia Esther, che ha 22 anni - poteva sentirsi costretto a recitare in scene "non necessarie". "Mia figlia ha 22 anni. Se un regista più anziano e famoso va da una ventiduenne e le dice: 'Voglio che tu sia nuda in questa scena', quell'attrice potrebbe pensare: 'Oh, mio Dio, devo farlo, la mia carriera potrebbe dipendere da questo'. E poi, cinque anni dopo, potrebbe guardarsi indietro e dire: 'Vorrei non averlo fatto. Perché sono nuda in quella scena? Non è necessario'", ha spiegato McGregor.

Un gentiluomo a Mosca

McGregor interpreta il conte Alexander Rostov in Un gentiluomo a Mosca, mentre Winstead interpreta Anna Urbanova, descritta come "un'attrice cinematografica glamour, indipendente e che si è fatta da sola, all'apice della sua fama".

Secondo la trama ufficiale, la serie "segue il conte Alexander Rostov (McGregor) che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene bandito da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede all'esterno. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze ridotte di Rostov gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore".