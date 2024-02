Star Wars, Ewan McGregor:'È stato strano essere massacrato dalla critica e avere ancora due film da girare'

Ewan McGregor ha raccontato di aver accettato con riluttanza di interpretare Obi-Wan Kenobi in Star Wars.

L'attore ha dichiarato di aver avuto qualche riserva all'inizio, soprattutto per il tipo di carriera che aveva impostato sino a quel momento:"Non era affatto scontato per me. Pensavo non fosse com'ero io. A quel punto, credevo di essere un attore di Danny Boyle. The Beach era più importante, dicevo sul serio. Ho chiesto molti consigli a molte persone" ha confessato McGregor.

La minaccia negativa

L'attore ha raccontato l'emozione provata nell'interpretare Obi-Wan:"Sono felice di essere questo personaggio per molte persone ma quando i film sono usciti sono stati così poco apprezzati. È stato difficile. Il primo è stato stroncato e dovevamo comunque farne altri due! È stato strano essere in un film così criticato".

In ogni caso, ha apprezzato il ritorno nella serie su Obi-Wan Kenobi:"Mi piacerebbe fare la seconda stagione ma non se ne parla ancora. Ci sono molte cose in corso da parte di Disney". Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi in tutti e tre i film della trilogia prequel, La minaccia fantasma (1999), L'attacco dei cloni (2002) e La vendetta dei Sith (2005), al fianco di Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), Hayden Christensen (Anakin Skywalker) e Natalie Portman (Padmé Amidala).