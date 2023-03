Evil Dead, a Sam Raimi non è mai piaciuto quel titolo: "È troppo stupido"

A quanto pare Sam Raimi non ha mai sopportato il titolo del suo primo film, Evil Dead, che in italiano è stato tradotto "La casa".

Il franchise di Evil Dead è quello che ha reso noto il talento di Sam Raimi aprendogli le porte di Hollywood, ma in una nuova intervista concessa a margine dell'uscita del nuovo capitolo, il regista ha ammesso di non aver mai sopportato quel titolo.

Mentre stava promuovendo il nuovo La Casa - Il Risveglio del Male, Sam Raimi ha ricordato i tempi in cui lavorò al primo film della saga e di come il titolo originale, The Book of the Dead, sia stato cambiato dagli addetti al marketing, costringendolo a scegliere tra due titoli che odiava. Evil Dead, però, era decisamente meno brutto dell'altra scelta, il che ha reso la decisione piuttosto facile.

"Il titolo originale del film era The Book of the Dead", ha dichiarato Raimi a Empire. "Ma l'agente del marketing Irvin Shapiro fece sedere Rob, Bruce e me e disse: 'Cambiamo il titolo, ragazzi. Lo spazio pubblicitario sul giornale si paga al centimetro. Non avremo un titolo di cinque parole. 'Morto' può rimanere. Potete avere un'altra parola. Potete chiamarlo 101% Dead, o Evil Dead".

Bruce Campbell, ecco perché era "strafumato" sul set de La Casa

"Ho pensato: 'Ma sono i due titoli peggiori che abbia mai sentito in vita mia!'". ha aggiunto Raimi. "Evil Dead fa schifo! Come può qualcosa essere malvagio e morto? Ho pensato che fosse troppo stupido". Tuttavia, non c'è dubbio che 101% Dead fosse peggiore: "Così ho scelto il meno terribile tra i due. Ma ora ho iniziato ad apprezzarlo. È piuttosto buono".

La casa - Il risveglio del male uscirà al cinema il 20 aprile 2023.