Evil Dead Rise: per preparare l'enorme quantità di sangue necessaria è stata affittata una cucina

Mentre Evil Dead Rise si prepara a tornare sul grande schermo, terrorizzando le nuove generazioni, il regista e sceneggiatore Lee Cronin ha confessato che per il film hanno utilizzato una marea di sangue finto. Come anche anticipato dal trailer, un dettaglio del genere non può che preparare gli appassionati del genere a una delle storie più sanguinose che abbiano mai visto.

Evil Dead Rise: una scena raccapricciante dell'horror

In Evil Dead Rise (da noi La Casa - Il Risveglio del Male) ci troveremo di nuovo a fare i conti con demoni e mutilazioni, in una storia che prospetta un racconto è stato descritto come estremamente claustrofobico. Diversamente dal passato, i nuovi protagonisti si troveranno invischiati in un'evocazione che coinvolgerà direttamente il palazzo in cui si trova il loro appartamento, a Los Angeles. Ciò che vedremo uscir fuori dal Libro dei Morti toccherà le persone che conoscono e la famiglia in prima persona.

Durante una recente intervista con SlashFilm, Lee Cronin ha rivelato di aver utilizzato oltre 1.700 litri di sangue di scena per Evil Dead Rise, anticipando che si è trattato di un liquido preparato in modo tale da somigliare il più possibile alla sostanza in questione, al punto di richiedere l'affitto di una cucina industriale: "Si tratta del tipico sangue da film appiccicoso e schifoso, il più vicino possibile a quello reale. Non sarebbe stato realistico se ci fossimo limitati a prendere un po' d'acqua e a metterci del colorante alimentare rosso. Quindi lo abbiamo cotto. Abbiamo dovuto affittare una cucina industriale per produrre la quantità di sangue di cui avevamo bisogno, ed era ovunque. È un elemento centrale nella storia e sarà cosparso su tutto lo schermo".

Evil Dead Rise: un'immagine raccapricciante anticipa l'essenza del film

Dichiarazioni del genere non possono che attirare i fan storici della saga, rincuorandoli sul fatto che, seppur indipendente dalle altre storie, Evil Dead Rise manterrà alcuni elementi tipici della serie. Vi ricordiamo che il film uscirà nei cinema italiani il 20 aprile 2023.