Evil Dead Rise: un'immagine raccapricciante anticipa l'essenza del film

Evil Dead Rise si è mostrato per la prima volta attraverso un'immagine condivide sul web che restituisce perfettamente tutta l'inquietudine alla base della pellicola. Il franchise di Evil Dead resta sicuramente uno dei più longevi mai usciti al cinema. Per quanto concerne quest'ultimo film, in arrivo il 21 aprile, per adesso sappiamo solamente che la sua trama ruota principalmente intorno a due sorelle, Ellie e Beth e ad alcune oscure vicende legate al loro incontro, costruendo tutti gli inquietanti eventi di trama, connessi al Necronomicon e ambientati nell'appartamento, in un grattacielo di Los Angeles, di una delle due.

Attraverso l'immagine pubblicata, possiamo cominciare a farci, quindi, un'idea non tanto della situazione, quanto del potenziale orrorifico di Evil Dead Rise. Guardando nello spioncino della porta, una donna, forse posseduta da qualcosa, osserva la persona dall'altro lato e di conseguenza anche gli spettatori stessi. La scena si ambienta all'esterno di un appartamento, sicuramente quello dove si trovano le protagoniste, con un'estetica oscura che gioca moltissimo sul trucco dell'essere fuori.

Evil Dead: 5 motivi che fanno di Ash l'eroe più cazzuto del piccolo e grande schermo

Evil Dead Rise è stato scritto e diretto da Lee Cronin. Il film è il quinto capitolo della saga di Evil Dead e vede fra i suoi protagonisti Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher e Mia Challis.